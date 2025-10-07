Messi descansaría contra Venezuela y Scaloni tiene tres alternativas para reemplazarlo: así formaría la Selección Argentina

De cara a la fecha FIFA de octubre, la Selección Argentina ya se encuentra realizando los primeros entrenamientos en Miami, ciudad en la que se enfrentará en el Hard Rock Stadium a la Selección de Venezuela, en lo que será el primero de los dos amistosos en tierras norteamericanas.

Pensando en el equipo titular, Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, cuenta con una duda en la ofensiva. La misma, es la presencia de su capitán Lionel Messi, debido a que el delantero no está al 100% desde lo físico y es por eso que podría descansar ante la Vinotinto.

En este contexto, el DT oriundo de Pujato, que tampoco podrá contar con Thiago Almada para jugar en esa posición por una lesión, tiene tres opciones para reemplazar a su capitán. Las tres tienen distintas características y hasta podrían forzar un cambio de esquema táctico.

La primera variante es Franco Mastantuono. El volante ofensivo del Real Madrid fue titular ante Venezuela por las Eliminatorias y luego ingresó ante Ecuador para hacer las veces de Messi, que no viajó por cuestiones físicas. Es por eso que el ex River podría volver a ocupar su lugar en la cancha.

Otra opción es la de Nico Paz. De buen momento en el Como 1907 de Italia, el volante de 21 años cuenta con chances de reemplazar a Messi y ser el quinto mediocampista del equipo titular. En caso de ser titular, será la segunda vez en su carrera, tras hacerlo contra Chile.

Finalmente, el tercero que se puede meter es Lautaro Martínez. El Toro podría volver a compartir dupla de ataque con Julián Alvarez, algo que últimamente no ocurre debido a que Lionel Scaloni no suele jugar con doble nueve. Es por eso que el futbolista del Inter es quien menos chances tendría de iniciar.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Alvarez y Nico Paz o Franco Mastantuono o Lautaro Martínez.

José Manuel López haría su debut con la Selección Argentina

El delantero del Palmeiras, quien ya fue citado para la última fecha FIFA, podría hacer su debut en estos amistosos. La idea de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico es la de darle minutos para que se meta de lleno en la pelea por ser el tercer nueve de cara al Mundial 2026.

A lo largo de la temporada 2025, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Lanús tuvo un gran rendimiento en el Verdao y fue una de las figuras de la serie de Copa Libertadores ante River, ya que asistió a Vitor Roque en la ida y marcó un doblete en la vuelta.

