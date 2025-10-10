Los 2 jugadores que podrían debutar en la Selección Argentina esta noche ante Venezuela

La Selección Argentina pone primera en una nueva fecha FIFA y este viernes estará cara a cara ante Venezuela. Desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará ante la Vinotinto, reviviendo el cruce de hace un par de semanas por las Eliminatorias.

“Son partidos para probar y eso es lo que se hará“, adelantó el entrenador en la última conferencia de prensa. Lo cierto es que, a falta de un par de horas para que se entregue la planilla oficial, dos futbolistas tienen todo listo para sumar sus primeros minutos con la Albiceleste.

El periodista Gastón Edul informó que tanto Lautaro Rivero como José Manuel López sumarán minutos en esta doble fecha. El marcador central de River viene pidiendo pista y lo mismo sucede con el goleador de Palmeiras. Si bien no serían titulares, se espera que tengan acción en el segundo tiempo.

“Está dando buenas sensaciones. Por suerte esta semana hemos podido trabajar conceptos defensivos y estamos contentos con él. Creemos que tiene una proyección muy buena y en River lo está haciendo bien. Tendrá minutos, seguramente. La idea es que juegue“, adelantó el DT sobre el zaguero del Millonario.

Entre los no habituales, también habría oportunidades para Marcos Senesi, Giovani Lo Celso y Nico Paz, aunque en el caso de estos tres podría darse en la alineación inicial. Además, todo parece indicar que Lautaro Martínez y Julián Álvarez conformarán la dupla de ataque.

El probable XI de Argentina

La Albiceleste podría salir a jugar la Hard Rock Stadium de Miami con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

