Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Los 2 jugadores que podrían debutar en la Selección Argentina esta noche ante Venezuela

Desde las 21, los campeones del mundo enfrentan a la Vinotinto en Miami. El entrenador adelantó que habrá caras nuevas.

Por Joaquín Alis

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.

La Selección Argentina pone primera en una nueva fecha FIFA y este viernes estará cara a cara ante Venezuela. Desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará ante la Vinotinto, reviviendo el cruce de hace un par de semanas por las Eliminatorias.

Son partidos para probar y eso es lo que se hará“, adelantó el entrenador en la última conferencia de prensa. Lo cierto es que, a falta de un par de horas para que se entregue la planilla oficial, dos futbolistas tienen todo listo para sumar sus primeros minutos con la Albiceleste.

El periodista Gastón Edul informó que tanto Lautaro Rivero como José Manuel López sumarán minutos en esta doble fecha. El marcador central de River viene pidiendo pista y lo mismo sucede con el goleador de Palmeiras. Si bien no serían titulares, se espera que tengan acción en el segundo tiempo.

“Está dando buenas sensaciones. Por suerte esta semana hemos podido trabajar conceptos defensivos y estamos contentos con él. Creemos que tiene una proyección muy buena y en River lo está haciendo bien. Tendrá minutos, seguramente. La idea es que juegue“, adelantó el DT sobre el zaguero del Millonario.

Entre los no habituales, también habría oportunidades para Marcos Senesi, Giovani Lo Celso y Nico Paz, aunque en el caso de estos tres podría darse en la alineación inicial. Además, todo parece indicar que Lautaro Martínez y Julián Álvarez conformarán la dupla de ataque.

El probable XI de Argentina

La Albiceleste podría salir a jugar la Hard Rock Stadium de Miami con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
River hoy: equipo vs. Rosario Central, agasajo a Rivero y bajas confirmadas ante Sarmiento
River Plate

River hoy: equipo vs. Rosario Central, agasajo a Rivero y bajas confirmadas ante Sarmiento

El elogio menos pensado para Lautaro Rivero luego de confirmarse su citación a la Selección Argentina: “Caviar”
Selección Argentina

El elogio menos pensado para Lautaro Rivero luego de confirmarse su citación a la Selección Argentina: “Caviar”

Sufre Gallardo por la Fecha FIFA: los seis convocados de River y qué se perderán
River Plate

Sufre Gallardo por la Fecha FIFA: los seis convocados de River y qué se perderán

Kylian Mbappé hizo un conmovedor pedido público por Lamine Yamal
Fútbol europeo

Kylian Mbappé hizo un conmovedor pedido público por Lamine Yamal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo