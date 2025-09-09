Es tendencia:
Ni Mac Allister ni Almada: el inesperado 10 de la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador ante la ausencia de Messi

Para el cierre de las Eliminatorias, una de las joyas del plantel Albiceleste vestirá en su espalda el histórico número.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi, ausente ante Ecuador.
© GettyLionel Messi, ausente ante Ecuador.

En el Estadio Monumental de Guayaquil, la Selección Argentina se medirá este martes ante su par de Ecuador en el marco de la última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026. Tanto la Albiceleste, como la Tri tienen asegurada su presencia en la cita.

De esta manera, el elenco comandado por Lionel Scaloni solo tiene como objetivo continuar sumando rodaje para el certamen del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, el DT decidió liberar a Lionel Messi para este trámite tras llegar con lo justo a esta ventana internacional.

En ese contexto, y por reglamento, uno de sus compañeros en la selección debe ocupar la histórica ’10’, esa que supo representar Diego Armando Maradona y con la que la Pulga también vistió al convertirse en leyenda.

Aunque había candidatos de la talla de Alexis Mac Allister y Thiago Almada que hubieran podido utilizar ese dorsal ante Ecuador, por sus posiciones y los números que usan en sus equipos, será Franco Mastantuono quién tendrá el honor de utilizarla este martes.

Mastantuono y su camiseta ante Ecuador. (Foto: @Argentina)

La nueva joya de Real Madrid, que debutó como titular en Argentina el último jueves en la goleada ante Venezuela, esperará por su turno en el banco de suplentes con la ’10’ debajo de la pechera.

La formación de la Selección Argentina ante Ecuador

Lionel Scaloni definió que Argentina formará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; y Lautaro Martínez.

agustín vetere
Agustín Vetere

