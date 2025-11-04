Los hinchas de Boca y River criticaron a Lionel Scaloni por convocar a Paredes y Acuña a la Selección: “Injusticia total”

Luego del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, la Selección Argentina viajará a Angola para jugar un partido amistoso contra el seleccionado local. Para este duelo, el entrenador Lionel Scaloni hará una convocatoria similar a la que estuvo presente en la fecha FIFA pasada.

Debido a esto, tanto Lautaro Rivero como Marcos Acuña por parte del Millonario, y Leandro Paredes desde el Xeneize, serán convocados. Como consecuencia de esto, se perderán la semana de entrenamientos previa a la última fecha de la fase de grupos, en la que sus equipos definirán el pase a octavos de final y a competencias internacionales.

Ante esta decisión del entrenador oriundo de Pujato, tanto los hinchas de Boca como de River, comenzaron a criticarlo en las redes sociales, ya que alegaron que para los jugadores es más importante estar presentes en los compromisos de sus equipos que en el amistoso de la Selección Argentina.

Además, por esta convocatoria y el viaje a Angola, los futbolistas tendrán que aplicarse una serie de vacunas. Ante esto, podrían perderse algún entrenamiento previo al Superclásico teniendo en cuenta los efectos que le puede causar la dosis en su organismo.

“Lo amo a Scalo, pero tanta urgencia por convocar a jugadores de acá sabiendo que se juegan el cupo a libertadores??”, “Que pruebe jugadores”, “Están logrando que el futbolero odie la selección”, “Es cualquiera llevarlos a un partido contra Angola”, “ Que ganas de romper las bolas”, “Injusticia total”, fueron algunas de las críticas para Scaloni.

Cabe destacar que este encuentro ante Angola será el viernes 14 de noviembre, mientras que tanto Boca como River jugarían sus partidos el domingo 16. Es por eso, que en caso de no sumar minutos con la Albiceleste, los futbolistas emprenderán rápidamente el viaje de regreso para sumarse a sus equipos.

Al tener poco tiempo de descanso entre un compromiso y otro, podrían no integrar el equipo titular por una cuestión de tiempos, pero si por lo menos formar parte de la lista de convocados e integrar el banco de suplentes para sumar minutos en caso de ser necesario.

Las críticas de los hinchas a Scaloni

