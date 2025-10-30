En pocos días trascenderá la lista de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para encarar el partido amistoso del 14 de noviembre con Angola en Luanda, la capital del país africano, el último ensayo que tendrá la Selección Argentina en el 2025 dentro de su preparación para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ya en septiembre, para los dos últimos compromisos por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas frente a Venezuela en Buenos Aires y Ecuador en Guayaquil, y en octubre, para los amistosos ante la Vinotinto y Puerto Rico en los Estados Unidos, el estratega del combinado albiceleste citó a jugadores que nunca antes había incluido, con la principal función de ver si le surgen nuevas alternativas para su plantel.

Es por eso que el contexto ayudó para que los hinchas de Boca, River y el resto de los que estuvieron siguiendo el Racing vs. Flamengo por la Semifinal de la Copa Libertadores 2025, pidieran masivamente por la convocatoria de Agustín Rossi, quien fue altamente responsable de que el elenco brasileño haya clasificado al duelo definitorio del certamen continental pautado para el próximo 29 de noviembre en Lima.

”Agustín Rossi no es el mejor arquero de America, es el mejor arquero del Mundo. Que no esté ni de 3er Arquero en la Selección es tal vez la mayor burrada en la carrera de Scaloni”, escribió uno de los usuarios de X, durante el encuentro que se disputó en el Cilindro de Avellaneda.

Detrás de este comentario, no paran de verse otros mensajes que se mantienen en esa línea de pedirle al nacido en Pujato que tenga en cuenta al guardameta del Flamengo:

”Lo de Rossi es impresionante. Arquero de selección. No sé qué espera Scaloni para llamarlo”.

”Es un escándalo si Scaloni no le da una oportunidad a Rossi después de esta serie”.

”Agustin Rossi el mejor arquero de América, por lejos. Sea serio Scaloni este tipo tiene que estar en el mundial sí o sí”.

Las críticas a Juan Román Riquelme por el presente de Agustín Rossi

De paso, también hubo espacio para las críticas a Juan Román Riquelme, quien dejó ir a Rossi en 2022. ”Imaginen que los tipos que estaban en el Consejo de Fútbol armados por Riquelme dejaron ir al mejor arquero de América que, no solo fue figura en Boca en el 2022, sino que ahora Rossi es figura absoluta en el más grande de Brasil”, opinó otro de los hinchas.

