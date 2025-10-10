Mascherano respondió a la posibilidad de que Messi no juegue con Argentina ante Venezuela para hacerlo el sábado con Inter Miami: “Encantado”

Inter Miami tiene programado para este sábado un partido como local en la MLS ante Atlanta United, un día después que la Selección Argentina juegue en la ciudad el primero de sus dos amistosos de la presente Fecha FIFA, con Venezuela como rival. Mucho se habló en las últimas horas de la posibilidad que Lionel Messi no entre en acción este viernes con La Albiceleste para poder estar a disposición de Javier Mascherano mañana y sí hacerlo en el segundo de los compromisos del equipo de Lionel Scaloni, el martes ante Puerto Rico.

En conferencia de prensa, el DT campeón del mundo en Qatar no terminó de despejar las dudas al respecto y por eso tomó mayor relevancia la palabra del entrenador del equipo estadounidense, quien recibió la consulta tras la práctica de este viernes y dijo que estaría encantado de poder recurrir a su capitán, pero que no podía responder si jugará o no esta noche con Argentina.

“Leo (Messi) está con la Selección, junto con Rodrigo (De Paul) desde el lunes y es lo único que puedo decir”, fue la primera respuesta de Mascherano intentando evadir la consulta. Pero los medios presentes exigieron mayores precisiones al DT. “Yo no puedo decir si va a jugar o no esta noche. Con Scaloni no he tenido la posibilidad de hablar. Más allá que han venido a entrenar acá, nosotros estuvimos entrenando toda la semana a la mañana para no estar molestándonos y no sé lo que han hablado”, se excusó.

Sin embargo, no fue categórico cuando le preguntaron si lisa y llanamente Messi estaba descartado para jugar este sábado con Inter Miami por haber entrenado con Argentina toda la semana y tener posibilidades de entrar en acción este viernes ante Venezuela. “No te voy a decir que no puede jugar mañana, pero hasta lo que yo sé juega esta noche, está convocado”.

Messi será suplente ante Venezuela, pero no hubo precisiones sobre si jugará o no el sábado con Inter Miami. (Selección Argentina en X).

Finalmente, Mascherano reconoció que le gustaría poder tener al capitán en el equipo para hacer frente a Atlanta United: “Si no juega hoy y hay alguna posibilidad, yo encantado de poder tener a Leo Messi, imaginate. Messi puede jugar en cualquier momento con nosotros, el tema es que no puedo hablar de algo que es contra fáctico. Veremos esta noche qué es lo que pasa”.

Qué había dicho Scaloni sobre la posibilidad de que Messi juegue ante Venezuela

Lionel Scaloni no se encargó de despejar dudas al ser consultado durante su conferencia de prensa sobre la posibilidad de liberar a Messi para jugar el sábado con Inter Miami ante Atlanta United. “Voy hablar con él esta tarde (jueves) y después se verá. No tengo mucho más que decir. Ha tocado jugar acá, el segundo partido todavía no sé si está confirmado acá también o no. Ya veremos. Son todas hipótesis”, respondió.

Fue el periodista Gastón Edul, quien se encuentra cubriendo desde Miami el día a día de la Selección Argentina, quien se encargó de avanzar en TyC Sports que Lionel Messi no alineará como titular ante Venezuela, lo que no significa que no pueda ver acción ingresando desde el banco de suplentes.