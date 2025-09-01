Maxi Rodríguez no tuvo ninguna duda y eligió al mejor jugador de la historia: “Nadie será como él”

Maxi Rodríguez se convirtió en un auténtico símbolo de la Selección Argentina sin haber conquistado títulos con ella a nivel de mayores. Parte importante del campeón mundial Sub 20 de 2001, certamen que se disputó en el país, fue parte de los diferentes ciclos que se extendieron entre 2003 y 2014, participando de tres Mundiales, en 2006, 2010 y 2014; además de haber disputado la Copa Confederaciones de 2005.

Autor de un gol inolvidable ante México en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006 y subcampeón en Brasil 2014; La Fiera que puso fin a su carrera a finales de 2021 defendiendo la camiseta de Newell’s fue dirigido por Diego Maradona y compartió sus tres Copas del Mundo con Lionel Messi, dos que suelen protagonizar todos los debates referidos al mejor futbolista de la historia.

“Podrán surgir nuevas apariciones que encandilen, pero nadie será como Leo”, dijo en una entrevista a Infobae consultado sobre quién debería heredar la camiseta número 10 de la Selección Argentina cuando también él decida poner punto final a su carrera. Sin embargo, no le fue sencillo elegir entre los dos astros: “Lo que hicieron Messi y Maradona jamás se volverá a ver dentro de una cancha. Ellos son los mejores de la historia y nos representaron de la mejor manera”, resaltó.

La diferencia que sí destacó Maxi Rodríguez y termina de inclinar la balanza en favor de La Pulga está ligada a la continuidad en el tiempo, máxime ahora que ya logró emparejar a Maradona en eso de ser campeón mundial. “Fueron muchos años en los que se sostuvo como el mejor del mundo. Aún hoy, con la camiseta del Inter Miami nos sigue asombrando. La verdad es que somos unos afortunados en tener la posibilidad de seguir disfrutándolo en la Selección”, destacó.

Lionel Messi, el mejor para Maxi Rodríguez. (Foto: Getty)

¿Y la mejor Selección Argentina de la historia?

Un nuevo debate que hace al día a día del futbolero argentino, instalado en muchos casos por los propios protagonistas, es el referido a cuál de las tres selecciones campeonas del mundo fue la mejor. Jugadores y exjugadores como Rodrigo De Paul, Oscar Ruggeri y Mario Alberto Kempes se han expresado al respecto con diferentes opiniones.

Pero La Fiera, que a diferencia de los otros tres se quedó a un pasito de darse el gusto de coronar, no cree que haya necesidad de dar ese debate. “No tiene sentido confrontar a los campeones del mundo, porque todos somos argentinos y disfrutamos de la gloria que nos dieron. Tanto la de 1978, como la de 1986 y la del 2022 fueron las mejores en su momento ¿Qué sentido tiene discutir cuál fue la mejor?”, opinó.

Al igual que le sucedió con Messi y Maradona, un análisis posterior también permitió que destacará una virtud del equipo de Lionel Scaloni que no terminó de plasmarse ni en el seleccionado de César Luis Menotti, ni en el de Carlos Bilardo. “La virtud es que se prolonga en el tiempo y lo demuestra en cada torneo que juega; ya sea Copa América, Eliminatorias o la Finalissima. Es muy difícil mantener esa regularidad“, dijo.

Su sentido Colchonero y la admiración por Simeone

Maxi Rodríguez disputó cinco temporadas en Atlético de Madrid, pero no llegó a ser dirigido por Diego Simeone, quien recién asumió como entrenador del club en 2011, cuando él defendía la camiseta del Liverpool. En ese sentido, destacó como El Cholo logró posicionar al equipo Colchonero en un nivel competitivo que él no pudo disfrutar durante su paso.

“Es un entrenador espectacular que ha puesto al club albirrojo a la altura del Real Madrid y el Barcelona. Es increíble el trabajo que ha hecho el Cholo con un presupuesto totalmente diferente al del Barça y el Madrid. Desde que llegó al club, formó un equipo muy competitivo. Tal vez le falte esa regularidad para no fallar en los partidos determinantes”, señaló.

Y entre sus virtudes como entrenador, destacó: “Exprime y saca el máximo potencial a cada jugador para llevarlo al plano colectivo. Piensa mucho y analiza cada partido. Trata de sacarle el mejor rendimiento a cada uno para volcarlo en el equipo. Es muy obsesivo y en la intimidad es lo que se ve en la cancha: quiere que cada jugador del Atlético de Madrid esté siempre al 100 por ciento”.

