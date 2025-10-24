Por qué la Selección Argentina solo jugará el amistoso ante Angola en la próxima fecha FIFA

Este viernes se dio a conocer una noticia totalmente inesperada: la Selección Argentina solo jugará un amistoso en la fecha FIFA de noviembre. Ya es una costumbre que los combinados nacionales disputen dos encuentros en las semanas que se realizan dichos compromisos, pero finalmente la Albiceleste solo tendrá un rival en las próximas semanas. Y ahora se reveló el motivo…

Con el foco puesto en la preparación del próximo Mundial 2026, la vigente campeona del mundo lleva a cabo amistosos que sirvan para preparar al plantel. Ya se conocía de antemano que el viernes 14 de noviembre se medirá ante Angola en Luanda, pero esta novedad llamó la atención de todo el ambiente por la insólita determinación a falta de apenas un puñado de días.

Lo cierto es que Argentina solo jugará un amistoso porque no se encontró otro rival. Aunque suene ilógico, después de la caída del otro partido, la Asociación del Fútbol Argentino no consiguió un contrincante disponible para organizar el encuentro para dicha fecha. Con prácticamente todos los países con cotejos ya pactados, se complicó hallar un adversario aún vacante.

Los jugadores de la Selección Argentina.

En principio, el seleccionado albiceleste iba a enfrentarse con India para completar una gira exótica, pero luego se canceló el partido. A pesar de contar con varias semanas para organizar un nuevo compromiso, las máximas autoridades de la AFA no pudieron coordinar con otro país y es por eso que solo tendrá una medida durante la fecha FIFA del mes de noviembre.

De todas maneras, Lionel Scaloni seguirá con su clara intención de perfilar al plantel entero que viajará a Estados Unidos, México y Canadá en junio de 2026. A diferencia de la reciente fecha FIFA donde chocó ante Venezuela y Puerto Rico con triunfos en ambos, ahora solo podrá probar cuestiones y jugadores contra Angola, porque no tiene otro encuentro para medir a sus dirigidos.

Otro dato llamativo y que suele ser motivo de quejas en las redes sociales, es que Argentina solo juega con países de menor jerarquía. Solo para dar dos ejemplos rápidos, Brasil se enfrentará a Senegal y Túnez, ambos clasificados a la próxima Copa del Mundo 2026. Por otro lado, Bolivia mide fuerzas contra Japón y Corea del Sur, dos de las principales potencias del continente asiático.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.