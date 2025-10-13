Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Scaloni avisó que Messi tendrá minutos en el amistoso de Argentina frente a Puerto Rico

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa, en donde explicó que su capitán estará presente en el próximo amistoso.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© Prensa AFALionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

En la previa del encuentro de la Selección Argentina ante la Selección de Puerto Rico por el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de octubre en Estados Unidos, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios en conferencia de prensa.

Uno de los temas que tocó el DT oriundo de Pujato fue la presencia de Lionel Messi. El capitán de su equipo estuvo ausente ante Venezuela, jugó el pasado sábado con Inter Miami, y se sumó a los entrenamientos junto al plantel con el objetivo de sumar minutos ante Puerto Rico.

“Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó por lo que sé bien, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y como siempre hacemos antes de preparar el entreno final hablaré con él y si está en condiciones mañana jugará”, inició explicando que posiblemente el ‘10’ esté presente.

Y agregó: “A nosotros no nos deja de sorprender que pase esto, cada vez que sucede quedamos con la boca abierta, como todo el mundo, porque donde va transmite. Está bueno que la gente de Puerto Rico pueda esperar ver a Messi jugar contra su selección. Vamos a hablar con él y veremos si está en condiciones de jugar de entrada o unos minutos. Si volvió para estar con nosotros seguramente va a tener unos minutos”.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

Lee también
Con Messi en duda y algunos debuts, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Puerto Rico
Selección Argentina

Con Messi en duda y algunos debuts, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Puerto Rico

La Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede
Selección Argentina

La Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede

Calientan la Finalissima: en España exponen que Argentina le tiene "pánico" a su Selección
Selección Argentina

Calientan la Finalissima: en España exponen que Argentina le tiene "pánico" a su Selección

La llamativa explicación por la que Miguel Borja entró en River vs. Sarmiento con un “63” escrito en su mano
River Plate

La llamativa explicación por la que Miguel Borja entró en River vs. Sarmiento con un “63” escrito en su mano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo