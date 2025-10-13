En la previa del encuentro de la Selección Argentina ante la Selección de Puerto Rico por el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de octubre en Estados Unidos, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios en conferencia de prensa.

Uno de los temas que tocó el DT oriundo de Pujato fue la presencia de Lionel Messi. El capitán de su equipo estuvo ausente ante Venezuela, jugó el pasado sábado con Inter Miami, y se sumó a los entrenamientos junto al plantel con el objetivo de sumar minutos ante Puerto Rico.

“Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó por lo que sé bien, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y como siempre hacemos antes de preparar el entreno final hablaré con él y si está en condiciones mañana jugará”, inició explicando que posiblemente el ‘10’ esté presente.

Y agregó: “A nosotros no nos deja de sorprender que pase esto, cada vez que sucede quedamos con la boca abierta, como todo el mundo, porque donde va transmite. Está bueno que la gente de Puerto Rico pueda esperar ver a Messi jugar contra su selección. Vamos a hablar con él y veremos si está en condiciones de jugar de entrada o unos minutos. Si volvió para estar con nosotros seguramente va a tener unos minutos”.