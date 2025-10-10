Francesco Totti se rindió ante una de las máximas promesas de la Selección Argentina: “El único talento”

Deslumbró a todos. Su juego, además de su enorme historia con la camiseta de AS Roma, permitió que los futboleros ese enamoraran de Francesco Totti, quien también logró el título en Alemania 2006 con la Selección de Italia. Su trayectoria lo habilita a ser uno de los principales referentes a la hora de analizar el presente y así fue como se rindió ante una promesa de la Selección Argentina.

Il Capitano ha sido muy crítico del físico de Paulo Dybala, quien es una de las principales figuras que tiene el conjunto de la capital italiana, y si bien en esta oportunidad no formó parte de la convocatoria a la Albiceleste por estar recuperándose de una lesión, aprovechó para llenar de elogios a Nico Paz, quien la rompe en Como 1907.

“Vamos a decir que ahora mismo no hay muchos talentos italianos”, exclamó Totti en diálogo con Skills Crew cuando le consultaron por el futuro 10 de la Azzurri. Y allí fue que mencionó al nacido en Santa Cruz de Tenerife, que está muy bien considerado por Lionel Scaloni en el combinado argentino. “El único que estoy viendo, y no es italiano, es Nico Paz. Me intriga mucho”, destacó.

No es la primera vez que se rinde ante el joven de 21 años, que está dando sus primeros pasos bajo las órdenes de Scaloni, que es pretendido por Real Madridpara el próximo año y que alimenta la esperanza del conjunto italiano liderado por Cesc Fàbregas. “Se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo”, indicó en Mobile Sports TV. Incluso, pidió que se sume a la Loba: “Apostaría por un joven como Nico Paz. Me gusta, es un jugador original, creativo y travieso al mismo tiempo“, exclamó.

Nico Paz la está rompiendo en Italia. (Getty Images)

Nico Paz busca sumar más minutos en Argentina

El futbolista de Como 1907 ya suma cuatro partidos jugados con la camiseta de la Selección Argentina desde su debut en el 6-0 ante Bolivia, en octubre del 2024. No obstante, de esos partidos solo uno lo jugó de titular, en la victoria ante Chile del pasado mes de junio, con gol de Julián Álvarez. En ese partido, Nico Paz jugó 57 minutos y fue reemplazado ni más ni menos que por Lionel Messi.

Sin lugar a dudas, su rendimiento actual es una muestra de que está listo para tener más minutos en el once albiceleste y en la consideración de Lionel Scaloni pensando en el equipo que se alineará en menos de 250 días para iniciar la defensa del título en el Mundial 2026.

