Con Franco Mastantuono como opción, Real Madrid ya sabe el tiempo de baja de Jude Bellingham

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, trabaja por estos días en la última recta de la pretemporada para intentar solventar las bajas por lesión, ya de cara a lo que será el debut en LaLiga 2025/2026 contra el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu (martes 19 de agosto desde las 21 horas CET).

Principalmente, las ausencias de Eduardo Camavinga (ausente, por lo menos, 21 días por un desgarro) y de Jude Bellingham, quien se operó una vieja lesión que lo tenía a maltraer en su hombro izquierdo (los dolores eran recurrentes y en la Casa Blanca consideraban que esa molestia constante repercutía en su juego).

Con estas dos alternativas menos para el mediocampo, asoma aún más la posibilidad para que Franco Mastantuono aparezca en la formación, por lo menos, en el comienzo de la temporada. Sobre todo con el mediocampista inglés, a quien en el Real Madrid estiman que recuperarán recién a fines del mes de octubre.

No obstante, el oriundo de Azul cuenta con una contra principal, por lo menos, para lo que será el primer compromiso por el campeonato de la primera división del fútbol español. Concretamente, que todavía no pudo entrenarse con sus compañeros, puesto que recién lo podrá hacer cuando cumpla 18 años. De hecho, por esta causa, todavía no fue presentado de manera formal.

De igual modo, vale mencionar, el ex River, que se encuentra en la capital española desde principios del mes de agosto, ejercita de manera particular, al mismo tiempo que mantiene una comunicación constante con Xabi Alonso, quien ya lo tendrá a disposición en la Ciudad Deportiva de Valdebebas a partir de la próxima semana.

¿Cuándo será presentado Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Franco Mastantuono cumplirá los 18 años este jueves 14 de agosto. Por lo que a partir de ese momento está habilitado reglamentariamente para actuar como nuevo jugador del Real Madrid. Por lo tanto, es posible que la Casa Blanca haga la presentación ese día o, a más tardar, el viernes 15, en el auditorio de la Ciudad Deportiva.

