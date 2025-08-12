Ofertón del Villarreal a sus abonados para el partido vs. Barcelona en Miami por LaLiga

LaLiga se encamina hacia un paso histórico que tiene como principal objetivo aumentar el interés del balompié español en el mundo. Resulta que las autoridades del fútbol del país ibérico (la RFEF junto a Javier Tebas, el presidente del organismo que regula el campeonato de la primera división) ya recibieron el guiño de la UEFA (aunque todavía no lo hizo de manera oficial) para trasladar un partido oficial a los Estados Unidos.

Más precisamente, el Villarreal vs. Barcelona de la fecha 17 pautado para el 20 de diciembre próximo, compromiso que contaría con el Hard Rock Stadium de Miami, recinto que fue la sede de la Final de la Copa América 2024 y que fue uno de los más utilizados por la FIFA para lo que fue el Mundial de Clubes que se desarrolló entre junio y julio últimos.

Al respecto, si bien el duelo entre el Submarino Amarillo y el Culé fuera de España todavía no está confirmado porque faltan cuestiones a coordinar (como, por ejemplo, el ok de la Concacaf, la confederación que también estará implicada en el evento por el hecho de ser local), la dirigencia de la institución de la Comunidad de Valencia ya se anticipó en pos de motivar a sus aficionados a que viajen.

En concreto, el Villarreal ya le ofreció a sus abonado que aquel que quiera viajar a Miami para presenciar el partido con el Barcelona lo hará totalmente gratis. Y no solo eso, también contará con entrada. Así lo comentó Fernando Roig, presidente del Villarreal en una rueda de prensa: “Todo aficionado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada y sin límite de peticiones”.

Y como si fuera poco, el club también pensó en aquellos abonados que no quieren o no pueden trasladarse hacia Norteamérica, devolviéndole el 20 por ciento del monto que pagaron para tener su lugar asegurado en el Estadio de La Cerámica para los 18 partidos como local por LaLiga.

Publicidad

Publicidad

Barcelona y Villarreal no tendrán problemas en su cronograma para viajar a los Estados Unidos

Tanto Barcelona como Villarreal, dos de los cinco representantes que tendrá el fútbol español en la UEFA Champions League, para el 20 de diciembre -día que está programado el encuentro en Miami- podrán viajar sin mayores inconvenientes en su cronograma, puesto que la sexta jornada de la Fase de Liga del certamen internacional se disputará entre el 9 y 10 del último mes del año y recién se reanudará el 20 y 21 de enero.

ver también Giacomo Raspadori ya habló como jugador del Atlético de Madrid: “Simeone es un DT completo”