Todas las Finales que jugó la Selección Argentina en la historia del Mundial Sub 20

La Selección Argentina derrotó 1 a 0 a Colombia con un gol de Mateo Silvetti y de esa manera se clasificó a la Final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025, instancia en la que dirimirá el trofeo con su similar de Marruecos (que eliminó a Francia por penales) este domingo 19 de octubre desde las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

Tal compromiso con el conjunto africano será la octava ocasión en la que el combinado albiceleste afrontará el último partido de la competencia, desde sus orígenes en 1977, cuando Túnez fue el anfitrión de la primera edición del certamen juvenil que se terminó adjudicando la Unión Soviética al vencer a México.

Primera Final de Argentina: Tokio 1979

La Selección Argentina fue campeón mundial de la categoría Sub 20 en Japón 1979, competencia que tuvo como principales figuras a Ramón Díaz, goleador del torneo con 8 anotaciones, y a Diego Maradona, Balón de Oro, quien además, de esta forma, se sacó la espina de haber quedado afuera de la lista que César Luis Menotti (por entonces también DT del juvenil) confeccionó un año antes para el mundial que Argentina ganó en mayores. Los comandados por el Flaco vencieron 3 a 1 a Unión Soviética (goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona).

Diego Maradona celebrando en el vestuario el primer título mundial de Argentina en el Sub 20.

Segunda Final: única derrota, en la edición de México 1983

La Selección Argentina sufrió la única derrota en una Final de la Copa Mundial Sub 20 frente a Brasil en México 1983. Al mando de Carlos Pachamé llegaron a la última fase del campeonato, pero cayeron 1 a 0 con un tanto Geovani de penal.

Tercera Final: Qatar 1995

Ya bajo el mando de José Néstor Pekerman, Argentina, en Qatar 1995, no solo desquitó de la derrota sufrida 12 años antes ante su clásico rival, sino que se impuso al que por entonces era el máximo ganador del Mundial Sub 20 con 3 consagraciones. Venció a Brasil 2 a 0. Leonardo Biagini y Francisco Guerrero los autores de los goles.

Cuarta Final: bicampeonato en Malasia 1997

Siempre con Pekerman a la cabeza y con jugadores como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso, Bernardo Romeo, Martín Perezlindo y Lionel Scaloni, el equipo nacional, que en Cuartos de Final dejó en el camino a Brasil, se impuso en el encuentro definitorio a Uruguay por 2 a 1. Los autores de los goles fueron Esteban Cambiasso y Diego Quintana.

Quinta Final: Argentina pasa al frente en 2001 como máximo campeón mundial en la categoría Sub 20 en la edición que hizo de local

Con la cancha de Vélez como testigo, Argentina hizo desfilar a sus rivales en la Copa Mundial Sub 20 2001. Pasó por arriba a Ghana con un 3 a 0 que fue obra compartida entre Diego Colotto, Javier Saviola y Maxi Rodríguez. De esta manera logró su cuarto título y pasó a Brasil en la tabla de máximos campeones.

Javier Saviola, goleador del Mundial Sub 20 2001 con 11 goles.

Sexta Final: Lionel Messi le devuelve la gloria a Argentina en Países Bajos 2005

Si bien Lionel Messi no arrancó como titular, Francisco Ferraro pegó un volantazo (aunque cuentan que se lo hizo pegar Julio Grondona) luego de perder en el debut 1 a 0 con los Estados Unidos. Ya con Leo en cancha, desplazaron de su camino a Egipto, Alemania, Colombia, España, Brasil y, por último, a Nigeria, con un 2 a 1, cuyos goles fueron anotados, como no podía ser de otra forma, por la Pulga.

Lionel Messi en el festejo del 2 a 1 a Nigeria en la Final del Mundial Sub 20 2005.

Séptima definición: en Canadá 2007, el que brilló fue Sergio Agüero

Con el Kun como principal figura, la Argentina de Hugo Tocalli venció a República Checa 2 a 1 con conversiones del entonces ya hombre del Atlético de Madrid y de Mauro Zárate.

El plantel de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial 2007.

