Anna Kalinskaya apuntó contra la WTA antes de jugar contra Swiatek: “Parece un poco parcial”

La carrera de Anna Kalinskaya tuvo un giro rotundo en el último tiempo, más precisamente en los últimos dos años. La rusa, de 26 años, todavía no tiene títulos en individuales, aunque a comienzos de 2024 disputó por primera vez una final y fue nada más y nada menos que de un WTA 1000 -en Dubái y allí cayó ante Jasmine Paolini– ese mismo año también jugó la de Berlín en césped y no pudo superar a Jessica Pegula en una definición para el infarto en el tiebreak del tercer set.

Por otro lado, en este 2025 viene de jugar la final de Washington ante Leylah Fernandez y allí sufrió una dura derrota, pero así y todo le sirvió para llegar de muy buena forma a Montreal y Cincinnati. Ahora se encuentra a punto de jugar los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati nada más y nada menos que ante Iga Swiatek.

ver también Ganó 17 Grand Slams, fue número 1 del mundo, falleció a los 49 años y una de las jugadoras del momento lloró por ella: “Recuerdos hermosos”

Kalinskaya atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y quiere dar el golpe ante Iga Swiatek en Cincinnati y llegar de la mejor manera al US Open. La actual número 34 del mundo viene de dejar en el camino a Peyton Stearns, Amanda Anisimova y Yekaterina Eleksandrova, estas últimas dos con mucho mejor ranking que ella. En las últimas horas, Kalinskaya ganó notoriedad no solamente por su tenis, sino por un fuerte descargo que hizo en las redes sociales.

Anna Kalinskaya en Cincinnati. (Foto: Getty).

El reclamo de Anna Kalinskaya

A través de sus redes sociales el pasado jueves por la noche, la rusa de 26 años se manifestó en contra de la WTA de manera tajante: “¿Cómo quiere la WTA y el torneo que sus tenistas jueguen bien con estos horarios tan injustos? Después de mi partido ante Alexandrova, me fui a casa a las 2:40 de la mañana y no me fui a la cama hasta las 04:00. Dormí un poco y hoy vine a entrenar. Después me han programado mi partido de mañana (ante Iga Swiatek este viernes) a las 11:00 de la mañana ¿Cómo espera la WTA y el torneo que me recupere y continúe ajustando mis patrones de sueño, cuando es uno de los aspectos más importantes de la recuperación? Parece un poco parcial”.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 20 Grand Slams, la humillaron en una final de Roland Garros y se rebeló a la Unión Soviética: “Solo un papelito”