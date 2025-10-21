Bailes para Tik Tok y bata personalizada: las lujosas vacaciones de Sabalenka junto a Badosa en Dubái

Al igual que el de a ATP, el calendario de la WTA es sumamente exigente. Los tenistas llegan extenuados a la gira asiática que se desarrolla entre septiembre y octubre en la antesala del ATP y WTA Finals, cita a la que concurren los ocho mejores del año. En lo que respecta a las mujeres, Aryna Sabalenka fue la gran dominadora del año, al menos en el ranking y si bien tuvo algunos altibajos, encaminó el 2025 con la conquista del US Open.

Tras su participación en el último Grand Slam del año, la bielorrusa entendió que lo mejor era dosificar el físico y solamente optó por jugar un certamen de la gira asiática, fue en Wuhan, donde cayó ante Jessica Pegula en semifinales. El WTA Finals será en Arabia Saudita entre el 1 y el 8 de noviembre, por lo que la número 1 del mundo decidió tomarse unas pequeñas vacaciones en Dubái en la antesala de la preparación del último gran evento del año.

Sabalenka disfrutó de unos días de descanso junto a Paula Badosa

Es de público conocimiento que Aryna Sabalenka y Paula Badosa mantienen una estrecha relación de amistad. De hecho, en enero de 2025 ambas se vieron las caras en la semifinal del Abierto de Australia, allí ganó la bielorrusa y en su discurso le prometió ir de compras juntas y comprarle lo que ella quisiera, dejando en claro que más allá del tenis, el vínculo es personal.

En las últimas horas, tanto Aryna Sabalenka como Paula Badosa utilizaron sus redes sociales y mostraron que están juntas disfrutando de unas vacaciones en Dubái. Hubo fotos frente al espejo, bailes para Tik Tok y mucha camaradería entre ambas.

Tweet placeholder

ver también Patrick Rafter eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Bastante evidente”

El lujoso hotel donde se hospedaron Sabalenka y Badosa

Aryna Sabalenka y Paula Badosa pasaron unos días en uno de los hoteles más destacados de Dubái, se trata del Atlantis The Royal. Inclusive, el establecimiento tuvo el detalle con la número 1 del ranking de la WTA de darle una bata personalizada con sus iniciales. El hotel está ubicado en uno de los puntos estratégicos de la ciudad y cuenta con todas las comodidades y lujos que uno se pueda imaginar.

Publicidad

Publicidad

Sabalenka y su bata personalizada. (Foto: @arynasabalenka).

¿Cómo sigue el año para Sabalenka y Badosa?

Luego de estos días de descanso, Aryna Sabalenka volverá a los entrenamientos para prepararse para el WTA Finals, que será entre el 1 y el 8 de noviembre en Arabia Saudita, una vez que finalice su participación allí será el punto final para un año en el que ganó el US Open y se mantuvo como número 1 del mundo. Por su parte, Paula Badosa continuará en su proceso de recuperación, cabe destacar que las lesiones en la espalda le impidieron competir con normalidad en gran parte del año, especialmente después de Wimbledon, donde solamente participó en el China Open, pero tuvo que abandonar en segunda ronda por lesión.

ver también Fue bicampeón de Grand Slam, es una leyenda en Italia y destrozó a Jannik Sinner por bajarse de la Copa Davis: “Se mueve por dinero”