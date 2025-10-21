Marta Kostyuk, polémica: “Hay tenistas con niveles más altos de testosterona y eso las ayuda”

El circuito femenino de tenis tiene una clara líder que es Aryna Sabalenka, mientras que detrás aparece Iga Swiatek, quien tuvo un 2025 plagado de altibajos, pero mejoró considerablemente en el tramo final y logró acercarse. Un escalón debajo aparecen jugadoras como Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Jessica Pegula y Mirra Andreeva, por poner algunos ejemplos. Quien tuvo un año irregular fue Marta Kostyuk, que tenía aspiraciones de ingresar al top 10, pero tras cerrar su temporada quedó en la posición número 27.

El balance de la temporada da como resultado 28 victorias y 21 derrotas. En diálogo con Tennis 365, la ucraniana realizó un análisis de este 2025 y fue autocrítica: “No estoy del todo satisfecha, ya veremos en qué posición termino a final de temporada, ahora estoy en ese momento de mirar atrás y ver todas las cosas que he hecho, sobre todo lo que podría haber hecho mejor. Esta temporada tuve muchas mejoras fuera de la pista, mejoras relacionadas con mi manera de vivir la vida, me quedo con eso. Está claro que extraigo muchos aspectos positivos de este calendario, pero también arrastro algunos problemas de lesiones y derrotas duras en partidos reñidos“.

Además, agregó: “Este año me he golpeado muchas veces contra la pared, dejando escapar varios partidos antes jugadoras del top10. En muchos partidos estuve cerca, pero no logré superar esa línea. Termino el año con muchas frustraciones, necesito dar esos últimos pasos para superar esto, así que tengo que creer en lo que hago para que suceda”, asegura la de Kiev. “En 2025 sentía que todavía tenía esos obstáculos, aunque tampoco tuve suerte en los sorteos, de ahí que haya terminado en este lugar. Ha sido un año decente, pero no lo suficiente para mí“.

Marta Kostyuk en Beijing, en el tramo final de la temporada. (Foto: Getty).

Kostyuk y una polémica reflexión

La ucraniana reflexionó sobre el motivo que hace que le cueste tanto imponerse a las mejores jugadoras del mundo y fue polémica: “Cada jugadora tiene su estructura biológica y, en este caso, hay algunas que tienen niveles más altos de testosterona y otras más bajo. Es algo natural que, definitivamente, les ayuda. En mi caso, me siento más pequeña que ellas, así que intento ver cómo puedo vencer a estas jugadoras con las habilidades que yo tengo. No me queda otra que trabajar más duro para ganar los puntos, tengo que correr mucho más que ellas para ganar cada bola”.

