Fue bicampeón de Grand Slam, es una leyenda en Italia y destrozó a Jannik Sinner por bajarse de la Copa Davis: “Se mueve por dinero”

El Final 8 de la Copa Davis que se celebrará en Bologna del 13 al 23 de noviembre no contará con la presencia de Jannik Sinner, número 2 del mundo y campeón del Australian Open y Wimbledon este año, quien dijo necesitar una semana extra de descanso en una temporada que ha sido de gran intensidad, para estar plenamente en forma de cara a 2026.

“He ganado la Copa Davis dos veces. Mi equipo y yo decidimos esto porque la temporada a final de año es muy larga y necesito una semana libre extra para empezar a entrenar antes. El objetivo es volver a estar en forma en Australia. En los últimos dos años, no he estado en mi mejor momento por falta de tiempo, así que hemos tomado esta decisión”, señaló el italiano en su llegada a Viena para disputar el torneo de ATP 500.

La decisión de Sinner generó decepción tanto entre sus compatriotas, que no podrán contar con él para ir en busca de un nuevo título, como entre los fanáticos del tenis alrededor del mundo que vieron desaparecer cualquier oportunidad de disfrutar de una hipotética definición entre este y Carlos Alcaraz, quien desde su victoria en la final del US Open lidera el ranking mundial.

En Italia, quien se expresó respecto a la decisión de Sinner fue Nicola Pietrangeli, quien ganó Roland Garros de manera consecutiva en 1959 y 1960, siendo considerado hasta la consolidación del actual número 2 del mundo como el mejor tenista en la historia del país casi por unanimidad.

No habrá cara a cara entre Alcaraz y Sinner por Copa Davis.

“Es una gran bofetada al deporte italiano. No entiendo cuando dice que ha sido una elección difícil, estamos hablado de jugar al tenis, no de ir la guerra. Cuando se trata de la Copa Davis, se trata de lo máximo, el objetivo de cualquier deportista es ponerse la camiseta azul”, expresó el extenista que a los 92 años sigue muy actualizado sobre el deporte que lo convirtió en leyenda.

Publicidad

Publicidad

“Desafortunadamente, sé que hablo de otra época. Espero que durante la Copa Davis no se vaya a jugar a otro lugar. Veo que el mundo hoy se mueve por dinero y el corazón lo dejan de lado”, agregó Nicola Pietrangeli en declaraciones que fueron recogidas por la Agencia ANSA.

Así quedó conformado Italia para el Final 8 de la Copa Davis

La lista de jugadores que confeccionó el capitán de Italia Filippo Volandri tras ser informado de la decisión de Jannik Sinner de no participar del Final 8 en Bologna incluyó a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.