Después de ganarlo todo, Novak Djokovic reveló en qué cancha lo sigue movilizando jugar: “Piel de gallina”

Con 38 años, 24 títulos de Grand Slam en sus vitrinas y más de 190 millones de dólares recolectados en premios a lo largo de su carrera, Novak Djokovic sigue manteniendo intacto su hambre de gloria. Por eso deja crecer la ilusión de poder conquistar un Masters 1000 de Shanghái que ya no tiene a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ni Alexandr Zverev como competidores, pero sí a él instalado en semifinales tras su victoria de este jueves ante Zizou Bergs, por 6-3 y 7-5.

Después de otra solvente actuación, Nole fue consultado en conferencia de prensa sobre aquellas experiencias que continúan generándole sensaciones especiales después de haberlo ganado todo y al ser indagado sobre una cancha en especial capaz de multiplicar esas emociones no dudó en apuntar al más tradicional de los torneos de Grand Slam.

“Te diría que la Central de Wimbledon. Poner un pie allí es una sensación distinta al resto. No soy el único. Sé que la mayoría de jugadores sueñan con jugar y ganar en Wimbledon, así que me considero un privilegiado por haber podido ganar varias veces ese trofeo”, respondió el siete veces campeón del histórico torneo que se disputa año a año en Londres.

Y explicó: “Cada vez que me dirijo a los vestuarios y que camino a la Central, caminar por el área de los miembros, ver el pasillo con todas las fotos de los campeones, cómo de sofisticado y bien cuidado tienen todo… Es una sensación diferente. Es algo que me pone la piel de gallina, sí”.

Novak Djokovic durante su despedida de los fanáticos de Wimbledon este año.

Consciente de estar jugándose una parada importante en tierras chinas, Djokovic también se mostró muy agradecido de la posibilidad de estar formando parte del Masters de Shanghái. “Sinceramente, y no porque estemos aquí, salir a la Pista Central aquí en China también me genera siempre muchísimas emociones y sensaciones por todo el apoyo que he recibido. No me lo esperaba así este año. Sé que la gente aprecia y respeta todo lo que he logrado, pero es que va mejor cada temporada. Intento devolverles ese amor con buen tenis. Ojalá lo hayan estado disfrutando”, dijo.

Su deseo de coronar

Después de valorar el nivel de oposición que la planteó Zizou Bergs, el serbio se refirió a las ilusiones que le genera poder coronarse por quinta vez en el Masters de Shanghai, torneo que ya lo tiene como el más ganador de su historia pero en el que no celebra desde 2018.

“Mi pierna hoy estuvo bien. Parece que siempre sucede algo con mi cuerpo, prácticamente en cada partido que disputo. Hay otros asuntos con los que intento lidiar día a día y espero que todo mejore conforme el torneo avanza. Tengo un día de descanso antes de mi semifinal, eso es realmente positivo. Voy a volver con la actitud correcta y la intención de ganar“, dijo previo a enfrentarse con Valentín Vacherot, gran revelación del certamen que ha logrado avanzar a semifinales desde la qualy.