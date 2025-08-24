El emotivo discurso de Serena Williams a María Sharapova que la hizo llorar en su ingreso al Salón de la Fama

Actualmente, la mayor rivalidad del tenis femenino pasa por Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, pero hace unos pocos años las dos jugadoras más determinantes del circuito eran Serena Williams y María Sharapova. Durante sus exitosas carreras supieron tener grandes batallas, con la estadounidense como dominadora, aunque las dos dejaron marcado a fuego su nombre en este deporte.

María Sharapova, al Salón de la Fama

El pasado sábado, María Sharapova ingresó al Salón de la Fama de Newport. La ex tenista rusa de 38 años fue homenajeada por su extraordinaria trayectoria que tiene grandes logros como haber sido número 1 del mundo y haber conquistado nada más y nada menos que 51 títulos a nivel WTA, entre ellos 5 Grand Slams.

María Sharapova, miembro del Salón de la Fama del Tenis. (Foto: Getty).

El emotivo discurso de Serena Williams

Serena Williams dio un muy lindo discurso que hizo emocionar a María Sharapova. Algunos de los tramos más importantes fueron: “Si eres deportista, con el tiempo te encuentras con los demás atletas en la sala. Y como nos conocemos y nos esforzamos año tras año, María y yo nos encontramos en las mismas mesas y en los mismos eventos, hablando un poco más sin ningún partido de Grand Slam al día siguiente”.

“Bajamos la guardia. Poco a poco empezamos a vernos de otra manera. Un año era una charla informal. Al siguiente, una conversación seria. Hasta que un día, simplemente, encajó. Lo dejamos todo en la cancha en cada partido. Ambas odiamos perder más que cualquier otra cosa en este mundo. Ambas sabíamos que la otra era el mayor obstáculo entre nosotras y el trofeo. Esa es la raíz por la que llegamos aquí”.

La gran rivalidad entre Serena y Sharapova

Estilos opuestos, personalidades muy diferentes, pero el mismo espíritu competitivo. María Sharapova dejó su huella en el circuito, pero sin dudas que Serena Williams es una verdadera leyenda. La rusa obtuvo 5 títulos de Grand Slam, mientras que la estadounidense se quedó con 24 -en individuales- y lo que sí las emparenta es que ambas fueron número 1 del mundo. En lo que respecta a enfrentamientos entre sí, Serena obtuvo 20 victorias y Sharapova únicamente dos. La última vez que se vieron las caras fue en el US Open 2019, en la primera ronda, con triunfo de Williams por 6/1 y 6/1.

