Francisco Cerúndolo eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

La mejor raqueta argentina de la actualidad se prestó a un ping pong y en una de las preguntas le consultaron por el Big 3.

Por Lautaro Toschi

Francisco Cerúndolo
© GettyFrancisco Cerúndolo

La gran ilusión del tenis argentino de la actualidad es Francisco Cerúndolo, que actualmente ocupa el puesto número 21 en el ranking de la ATP. Fran inició con el pie derecho su participación en el Abierto de Australia 2026 y sueña con estar entre los mejores del primer Grand Slam del año.

Si bien se inició como tenista profesional en el tramo final del Big 3 al completo en el circuito, el argentino no solamente tuvo la posibilidad de enfrentar a dos de ellos, sino que se crio mirándolos y admirándolos, por lo que no le costó mucho tener que responder cuál de las tres leyendas -Federer, Djokovic y Nadal- considera que es el mejor tenista de la historia.

Francisco Cerúndolo se prestó a un ping pong

En diálogo con @moneylagarza, Francisco Cerúndolo respondió algunas preguntas, muchas de ellas de su vida cotidiana, pero otras tantas vinculadas al tenis. Una de las que generó más expectativas fue cuando tuvo que responder quién es el mejor del Big 3, aunque hizo una salvedad y preguntó si era el mejor o el que más le gustaba a él, en definitiva terminó eligiendo a Novak Djokovic como el mejor de la historia, aunque no quedó claro si es el que más le gusta a él.

  • ¿Drive o revés? Drive
  • ¿Mate o café? Café
  • ¿Messi o Maradona? Los dos, pero voy por Messi porque lo vi
  • ¿Polvo, pasto o duras? Polvo, toda la vida
  • ¿Qué hubiese sido si no eras tenista? Economista
  • ¿Roger, Rafa o Nole? Djokovic
  • ¿Comida preferida? Asado
  • ¿Rubias o morochas? Rubias

Cerúndolo vs. el Big 3

Desde que se inició como profesional, Francisco Cerúndolo solamente enfrentó a dos miembros del Big 3. Contra Roger Federer nunca tuvo la posibilidad de jugar, a Rafael Nadal lo enfrentó una vez y cayó en primera ronda de Wimbledon, mientras que con Novak Djokovic también y fue un partido épico por los octavos de final de Roland Garros 2024, que quedó para el serbio en cinco sets.

Djokovic aplaude a Cerúndolo tras eliminarlo de Roland Garros 2024. (Foto: Getty).

Djokovic aplaude a Cerúndolo tras eliminarlo de Roland Garros 2024. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Francisco Cerúndolo, actual número 21 del ranking ATP, debutó con victoria en el Abierto de Australia.
  • El tenista Francisco Cerúndolo eligió a Novak Djokovic como el mejor jugador de la historia.
  • El argentino enfrentó a Rafael Nadal en Wimbledon y a Djokovic en Roland Garros 2024.
