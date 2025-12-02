Es tendencia:
Ganó 3 Grand Slams, fue número 2 del mundo, ahora volvió al tenis con 41 años y ganó

Vera Zvonareva fue una de las mejores tenistas rusas de las últimas décadas y dejó su huella al conquistar el AO y el US Open.

Por Lautaro Toschi

En mayo de 2024, Vera Zvonareva había jugado su último partido a nivel WTA. En ese entonces tenía 39 años y se mantenía muy bien físicamente, pero había decidido dejar la actividad para dedicarle tiempo a su familia y también a dar clases de tenis en Dubái, país en el que reside.

De cara al ITF W100 de Dubái, Vera Zvonareva decidió regresar del retiro y en su primer partido salió victoriosa tras derrotar en sets corridos a Tara Würth, joven tenistas de 23 años que ocupa el puesto 238 en el ranking de la WTA. La rusa se impuso por 6/3 y 6/4.

La gran carrera de Vera Zvonareva

La nacida en Moscú se insertó en el circuito de la WTA en el año 2000 y no tardó mucho en tener grandes resultados. Para 2003 había ganado el primero de sus 27 títulos en individuales. En esta modalidad fue finalista de Grand Slam en dos oportunidades, ambas en 2010, su mejor año.

En las dos cayó, la primera de ellas fue en Wimbledon ante Serena Williams, mientras que la segunda en el US Open frente a Kim Clijters. En aquel 2010 llegó a ser la número 2 del mundo. Un detalle a tener en cuenta es que fue medallista olímpica en Beijing 2008, donde consiguió la de Bronce.

En dobles tuvo una extraordinaria carrera que se prolongó desde el 2000 hasta el 2024. Fue campeona de Grand Slam en tres oportunidades, la primera vez fue en el US Open 2006 junto a la francesa Nathalie Dechy, la segunda en el Abierto de Australia 2012 en pareja con Svetlana Kuznetsova y la tercera en el US Open 2020 con Laura Siegemund.

DATOS CLAVE

  • La tenista rusa Vera Zvonareva regresó del retiro para jugar el ITF W100 de Dubái.
  • Vera Zvonareva había jugado su último partido a nivel WTA en mayo de 2024.
  • Vera Zvonareva (41 años) derrotó en sets corridos a Tara Würth (23 años) por 6/3 y 6/4.
Lautaro Toschi

