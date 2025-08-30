Ganó 14 Grand Slams, fue número 1 del mundo, pero la muerte temprana de su madre marcó su carrera: “Muchas veces necesité su consejo”

El tenis del este de Europa tuvo y tiene enormes exponentes. Probablemente, la jugadora más destacada de todos los tiempos de aquella parte del mundo haya sido Martina Navratilova, quien nació en Praga -cuando todavía existía Checoslovaquia- aunque luego optó por representar a Estados Unidos. Otra gran campeona de aquel país fue Jana Novotna, quien se destacó principalmente en la modalidad de dobles, muchos de sus grandes triunfos fueron acompañados de Helena Sukova, jugadora de gran carrera tanto en individuales como en dobles que conquistó nada más y nada menos que 14 títulos de Grand Slam y dos medallas olímpicas.

Los inicios de Sukova en el tenis, con una formación privilegiada

En la casa de Helena Sukova se respiró tenis toda la vida. Su madre fue Vera Sukova, tenista profesional que alcanzó la final de Wimbledon en 1962 y su padre fue presidente de la Federación de Tenis de Checosloviaquia, se trata de Cyrill Suk II, además, su hermano también fue jugador profesional y llevó el nombre de Cyrill Suk III. En lo que respecta a su formación, la hizo en el mítico Club Sparta, donde tuvo a su madre como mentora y fue quien le enseñó cuestiones técnicas y tácticas que fueron determinantes en sus años como profesional.

Su carrera en individuales

Si bien los amantes del tenis recuerdan a Helena Sukova por su gran performance en dobles, su carrera en individuales fue espectacular. Se inició como profesional en 1983 y en 1984 disputó su primera final de Grand Slam, fue en el Abierto de Australia ante Christ Evert, quien se quedó con el partido en tres sets.

Helena Sukova en 1991. (Foto: Getty).

Para 1985 alcanzó su mejor ranking, en puesto número 4 y un año más tarde volvió a disputar la final de un Major, en esta oportunidad ante Martina Navratilova en el US Open. Entre lo más destacado de su carrera también estuvieron los 10 títulos que consiguió y las otras dos finales de Grand Slam que disputó y perdió, ambas ante Steffi Graf: la del Abierto de Australia 1989 y la del US Open 1993.

Sukova en 1997, en el tramo final de su carrera. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Su enorme trayectoria en dobles

Helena Sukova tuvo una brillante carrera en dobles con distintas compañeras, aunque lo más destacado lo consiguió con Jana Novotna, con la que ganó nada más y nada menos que cuatro títulos -de los 9 que consiguió en total- de Grand Slam y además dos medallas olímpicas, las de Plata en Seúl 1988 y en Atlanta 1996. Otras grandes compañeras de dobles que tuvo con las que fue campeona de Majors fueron Arantxa Sánchez Vicario y Martina Hingis. Por otro lado, obtuvo cinco Grand Slams en dobles mixtos, por lo que la cuenta llegó a 14. En dicha modalidad fue campeona en tres oportunidades junto a su hermano.

Sukova y Novotna en Atlanta 96 luego de ganar la medalla de plata. (Foto: Getty).

La muerte temprana de su madre marcó su carrera

Hace unos años, Helena Sukova dialogó con el sitio oficial de la WTA y dejó algunas definiciones respecto a cómo vivió su infancia en una familia de tenistas: “Afortunadamente, mi hermano y yo nunca sentimos ninguna presión de nuestros padres para jugar al tenis. Pasamos la mayor parte de las tardes entre semana jugando al tenis u otros juegos con los entrenadores locales y otros niños en el club Sparta, solo divirtiéndonos. Nuestra madre Vera estaba a cargo de nuestra técnica, por lo que incluso cuando otros entrenadores practicaban con nosotros seguían sus instrucciones. Ella me enseñó a mí y a mi hermano el estilo, los trazos, la mentalidad en la cancha”.

Publicidad

Publicidad

Navratilova y Sukova en 2009. (Foto: Getty).

Además, relató lo duro que fue perder a su madre a muy temprana edad: “Tenía solo 17 años, recién comenzando mi carrera profesional, cuando mi madre falleció de cancer. Durante mis 18 años en el circuito, hubo muchas veces que necesité mucho el consejo de mi madre y hubo momentos en que su opinión experta faltaba. No es normal a partir de los 17 años que no tengas la oportunidad de pedirle consejo a tu madre en nada. Solo lamento que no haya vivido lo suficiente como para experimentar y ver el éxito mío y de mi hermano de las semillas que plantó”.

ver también Ganó 17 Grand Slams, fue número 1 del mundo, falleció a los 49 años y una de las jugadoras del momento lloró por ella: “Recuerdos hermosos”

Ingreso al salón de la fama

Tras dejar la actividad profesional en 1998, Helena Sukova se convirtió en entrenadora y supo ser de las más destacas. En el año 2018, la nacida en Praga recibió un merecido reconocimiento al ingresar al Salón de la Fama del Tenis. Fue el premio a una vida relacionada al tenis, tanto desde sus orígenes con la importancia de sus padres para este deporte en lo que hoy en día es la República Checa, como también por su sólida trayectoria en la que supo ser número 1 del mundo en dobles, número 4 en individuales, consiguió 14 títulos de Grand Slam y dos medallas olímpicas.

Publicidad

Publicidad

Helena Sukova ingresó al Salón de la Fama en 2018. (Foto: Getty).

ver también El emotivo discurso de Serena Williams a María Sharapova que la hizo llorar en su ingreso al Salón de la Fama