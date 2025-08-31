Zverev, eliminado del US Open: insólita queja y récord negativo compartido con Rafael Nadal

Como todo Grand Slam de este 2025, el US Open también tiene sus sorpresas: Alexander Zverev, número 3 del mundo cayó en tercera ronda frente a Félix Auger-Aliassime por 4/6, 7/6, 6/4y6/4. De esta manera, el alemán continúa sin poder ganar un título de Grand Slam, aunque la realidad es que a Nueva York no llegó como uno de los candidatos, sobre todo porque Carlos Alcaraz y Jannik Sinner parecen imbatibles.

Zverev le echó la culpa a las pelotas

Un clásico de Zverev es buscar culpables en lo externo. Pocas veces el alemán realiza autocrítica, inclusive selo ha visto enojado cuando le plantearon que la injerencia de su padre podría resultarle negativa, pero él no solamente no escucha, sino que retruca. Sin ir más lejos, un hecho que no cayó nada bien en Argentina fue cuando criticó la conducta de los espectadores en el ATP de Buenos Aires, el cual vino a disputar en este 2025 y cayó ante Francisco Cerúndolo.

Tras caer ante Auger-Aliassime en el US Open y sumar una nueva decepción, el alemán cuestionó a las pelotas en diálogo con atptour.com: “Me sucedió lo mismo el año pasado en este torneo; no tengo ninguna sensibilidad con la pelota. Ni siquiera en los dos primeros partidos del torneo tuve buenas sensaciones. Ante Félix, intenté ser agresivo en algunos momentos, pero me fue imposible porque no sentía la pelota. Busqué otras maneras de salir adelante, pero ante un jugador de su nivel es muy complicado. Me encontré mal de drive y mi revés ha desaparecido”.

Zverev y Auger-Aliassime tras su partido en el US Open. (Foto: Getty).

El récord negativo que comparte con Nadal

No caben dudas que este 2025 fue complicado para Zverev, si bien lo arrancó con todo al disputar la final del Abierto de Australia, luego alternó buenas y malas. Tras caer ante Félix Auger-Aliassime en tercera ronda del US Open igualó un récord negativo que tenía Rafael Nadal en el año 2005: estar entre los tres primeros preclasificados y no llegar a la segunda semana de dos Grand Slam de manera consecutiva. A Rafa le había sucedido en 2005, cuando cayó en segunda ronda de Wimbledon ante Muller y en tercera del US Open frente a Blake.

ver también Alexander Zverev, el referente de una generación que fracasó

Alexander Zverev en los Grand Slam de 2025

Abierto de Australia: pierde en la final contra Jannik Sinner.

Roland Garros: pierde en cuartos de final contra Novak Djokovic.

Wimbledon: pierde en primera ronda contra Arthur Rinderknech.

US Open: pierde en tercera ronda ante Félix Auger-Aliassime.

ver también Ganó 14 Grand Slams, fue número 1 del mundo, pero la muerte temprana de su madre marcó su carrera: “Muchas veces necesité su consejo”