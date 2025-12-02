Rafael Nadal se refirió a la posibilidad de ser el sucesor de Florentino Pérez en Real Madrid: “Tienen al mejor”

Aunque Rafael Nadal es nacido en Mallorca y tiene gran simpatía por el equipo más importante de la isla, es por demás sabido que su corazón siempre ha estado con Real Madrid, equipo al que cada vez que puede asiste a alentar en el Estadio Santiago Bernabéu. En el último tiempo, esa identificación ha dado lugar a las especulaciones sobre la posibilidad de que sea el ex tenista quien suceda a Florentino Pérez en el cargo de presidente, algo a lo que nunca le ha cerrado las puertas.

Ya en una entrevista concedida a Jorge Valdano, exjugador del Merengue, había reconocido que sería un reto muy motivador para él, aunque también destacado que en la actualidad en la Casa Blanca “tienen al mejor”, haciendo referencia a quien ejerce la presidencia desde el primero de junio de 2009.

Este martes, en diálogo con El Larguero, puso incluso mayores reparos a la posibilidad real de aspirar a suceder a Florentino Pérez, quien pese a tener ya 78 años está dispuesto a continuar al frente, como reafirmó en la última Asamblea del club.

“No estoy cansado que me pregunten si quiero ser presidente del Real Madrid, pero entre lo que digo y lo que se dice, no sé si me explico mal. Hay unos estatutos que dicen que debes ser muchos años socio. Más allá de esto, entiendo el tema como un concepto y es posible que sí. Aunque de aquí a que sea una posibilidad real, me queda muy lejos”, dijo Nadal en el programa de Cadena SER.

El ex número uno del mundo destacó además que incluso llegado el día en que logre cumplir con todos los requisitos para aspirar a la presidencia del equipo Merengue no será una decisión sencilla ir en busca de un cargo que implica tanta responsabilidad. “Me debería pensar muchas cosas para algún día planteármelo”, dijo para cerrar el tema.

¿Qué necesita Rafael Nadal para aspirar a la presidencia de Real Madrid?

Real Madrid plantea en sus estatutos una serie de requisitos a cumplir para poder aspirar a la presidencia del club: ser español, ser mayor de edad y con capacidad de obra, hallarse al corriente en el pago de las cuotas, ser socio de Real Madrid con una antigüedad de al menos 20 años ininterrumpidos, no estar sujeto a sanción que inhabilite para desempeñarse en cargos directivos, no poseer ningún otro cargo en el fútbol y aportar un aval bancario del 15 por ciento del presupuesto del club, respaldado con el patrimonio personal.

Socio de Honor

En 2011, Rafael Nadal fue nombrado Socio de Honor de Real Madrid por decisión de la junta directiva de la primera gestión de Florentino Pérez como presidente del club. “Le estoy muy agradecido a toda la junta directiva, y especialmente al presidente Florentino Pérez. Es un honor que el club al que quiero me nombre socio de honor. Es un reconocimiento que me hace muchísima ilusión, y estoy muy agradecido”, expresó en aquel momento el extenista.

