Jim Courier eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Los números no mienten”

El debate sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos es, posiblemente, la discusión más apasionada -e interminable- del mundo de la raqueta. Cada fanático tiene a su favorito. Y a esa conversación eterna se sumó una de las voces más autorizadas del circuito, el exnúmero uno del mundo Jim Courier, quien en una serie de análisis realizados a principios de 2025, sentó su posición y partió de un análisis entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Sin dejar lugar a dudas, el norteamericano se inclinó por Nole. Lejos de basarse en estilos de juego o preferencias personales, Courier fue tajante y apuntó directamente a las estadísticas como el único criterio válido para terminar la discusión. “Para mí, los números no mienten. Es el mejor y se merece todos los elogios que recibe“, sentenció el cuatro veces ganador de Grand Slam en una charla con Tennis Channel.

Para sostener su veredicto, Courier desglosó los números que, desde su óptica, inclinan la balanza a favor del serbio. Fue allí cuando no solo mencionó que es el máximo ganador de Grand Slam, sino que también sacó el as de los duelos directos contra sus dos máximos rivales: 27-23 contra Federer y 30-29 sobre Nadal. “Estos son chicos que jugaron en la misma época, así que tenemos un récord cara a cara, y eso es realmente importante“, detalló.

Además, Courier destacó dos factores más: la cantidad de semanas como número 1 del mundo, donde Djokovic “tiene una ventaja enorme”, y la cantidad de temporadas finalizadas en la cima del ranking. “Lo ha logrado ocho veces, Federer y Nadal cinco cada uno“, recordó. Con estos datos a la luz, el estadounidense considera que el debate merece llegar a su fin.

Jim Courier junto a Djokovic, a quien considera el mejor de la historia.

No obstante, Courier reconoció que Federer y Nadal se encuentran rodeados por una dimensión emocional especial. Por eso, entiende que muchos fanáticos seguirán eligiendo al suizo por “la gracia en la cancha” o al español por su estatus de “guerrero icónico”. Fue bajo ese contexto cuando trazó una diferencia con su análisis respecto a Djokovic. “La gente dirá: ‘Este es mi chico’, ‘este es a quien me gusta ver’. Lo entiendo“, admitió, pero concluyó que esta “es una discusión basada en hechos sobre logros, no en estilo“.

La destacada carrera de Courier

El estadounidense supo dominar el tenis durante la década de 1990, una era de enormes talentos. Alcanzó la cima del ranking mundial y le costó soltarla, ya que se mantuvo allí durante 58 semanas. En el medio levantó cuatro títulos de Grand Slam: dos Abiertos de Australia (1992 y 1993) y dos Roland Garros (1991 y 1992).

Courier celebrando el Australian Open de 1992 (Tony Feder/ALLSPORT).

Además, supo llegar a la final en los cuatro grandes torneos, un logro reservado para una exclusiva lista. Fue protagonista de batallas contra otras leyendas como Pete Sampras y Andre Agassi. Tras su retiro, se pasó al otro lado del mostrador para convertirse en analista y comentarista.

