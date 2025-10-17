Alcaraz y Sinner se disputarán el mayor premio en la historia del tenis en la final de la Six Kings Slam

El calendario del tenis es un verdadero descalabro, especialmente después de Wimbledon. La ATP, la WTA y la ITF deben trabajar para mejorarlo y hacer más atractivo el tramo final del año. La gira norteamericana de canchas duras sufrió bajas importantes, en el US Open se vieron a los jugadores totalmente agotados y en la gira asiática pasó algo similar.

En medio de todo esto está la Laver Cup, un certamen que forma parte del calendario de la ATP, aunque no otorga puntos y es más lúdico que competitivo y lo mismo sucede con la Six Kings Slam, que sí es exhibición y junta a muchos de los mejores del mundo, pero que estrictamente van por una cuestión económica, pese a no estar al 100% desde lo físico.

La Six Kings Slam se juega en Arabia Saudita, donde no hay un certamen organizado por la ATP al que concurran los mejores tenistas del mundo, por eso decidieron organizar ellos un torneo y convencer a los jugadores con imponentes premios. En la edición de este 2025 los invitados fueron: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, quienes recibieron 1,5 millones de dólares solamente por participar.

El primer día de competición hubo dos partidos: Fritz derrotó a Zverev y avanzó a semifinales donde lo esperaba Carlos Alcaraz, mientras que del otro lado del cuadro quien ganó su partido fue Jannik Sinner ante Stefanos Tsitsipas para meterse en la semifinal en la que aguardaba Novak Djokovic. El segundo día del certamen tuvo a Alcaraz y Sinner como ganadores y por eso serán los que definirán quién se quedará con esta competición y una imponente suma de dinero.

¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Six Kings Slam?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner definirán quien se quedará con la Six Kings Slam el próximo sábado y el duelo se podrá ver a través de Netflix. El ganador embolsará nada más y nada menos que 4,5 millones de dólares, que se sumarán al millón y medio que ya obtuvieron por participar. Cabe destacar que en 2024 la final fue la misma y el vencedor fue el italiano.

