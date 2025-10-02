Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

La dramática situación que vivió una de la revelaciones del tenis en el Masters 1000 de Shanghái ante un argentino: “Pánico”

Terence Atmane se vio obligado a abandonar en su partido de primera ronda del certamen chino luego de sufrir dificultades físicas.

Por Lautaro Toschi

Terence Atmane
© GettyTerence Atmane

El calendario de la ATP y la WTA es sumamente exigente y eso se puede ver claramente en la cantidad de retiros que hay en los torneos. Es desgaste es físico y también mental, por eso no sorprende que haya tantos duelos que no lleguen a su fin. Tampoco es menor las enormes distancias que los tenistas deben recorrer y eso incluye cambios drásticos de husos horarios, climas y hasta la alimentación.

En esta oportunidad, quien lo sufrió fue el francés Terence Atmane, quien se tuvo que retirar en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante Camilo Ugo Carabelli, el tenista argentino de gran 2025.

Este jueves, por la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, Terence Atmane se midió ante Camilo Ugo Carabelli y cuando iban 4 a 4 en el primer set, el francés debió abandonar y quien avanzó fue el argentino. El propio Atmane explicó en sus redes sociales el motivo por el que no pudo finalizar el encuentro: “Desde el primer punto me temblaban las manos y estaba más estresado de lo habitual, pero en el segundo juego empecé a estar muy sofocado”.

Alcaraz superó un imponente récord de Djokovic y Federer, pero no pudo con Nadal

ver también

Alcaraz superó un imponente récord de Djokovic y Federer, pero no pudo con Nadal

Además, agregó: “No podía respirar, me dolía la cabeza, era incapaz de hablar y ni sabía qué día era. Entré en pánico. Aún estoy confundido acerca de lo que me ha pasado. Afortunadamente pudo recuperarse unos minutos después, aunque claramente fue un llamado de atención.

Terence Atmane. (Foto: Getty).

Terence Atmane. (Foto: Getty).

Atmane, una de las grandes revelaciones de 2025

Terence Atmane actualmente es el número 61 del mundo. Sin duda, este 2025 es el año de despegue en su carrera. El francés viene de tener una muy buena gira norteamericana en canchas duras, especialmente por lo realizado en el Masters 1000 de Cincinnati, donde venció a Joao Fonseca, Taylor Fritz y Holger Rune. Luego cayó en semifinales ante Jannik Sinner, quien también le ganó hace apenas unos días en el ATP 500 de Pekín.

Publicidad
Sinner reveló que la final del US Open ante Alcaraz fue un punto de inflexión: “Cambios”

ver también

Sinner reveló que la final del US Open ante Alcaraz fue un punto de inflexión: “Cambios”

Jannik Sinner podría ser víctima del gobierno chino por un insólito motivo

ver también

Jannik Sinner podría ser víctima del gobierno chino por un insólito motivo

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Lee también
El apoyo de Leandro Paredes para uno de los jugadores relegados por Miguel Ángel Russo en Boca
Boca Juniors

El apoyo de Leandro Paredes para uno de los jugadores relegados por Miguel Ángel Russo en Boca

Fabrizio Romano detalló cómo y cuándo se definirá el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid ante el interés de Barcelona
Fútbol europeo

Fabrizio Romano detalló cómo y cuándo se definirá el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid ante el interés de Barcelona

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo
Fútbol Argentino

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Javier Milei se puso a llorar en vivo al recordar el retiro de un jugador de Boca: “No lo pude evitar”
Boca Juniors

Javier Milei se puso a llorar en vivo al recordar el retiro de un jugador de Boca: “No lo pude evitar”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo