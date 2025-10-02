La dramática situación que vivió una de la revelaciones del tenis en el Masters 1000 de Shanghái ante un argentino: “Pánico”

El calendario de la ATP y la WTA es sumamente exigente y eso se puede ver claramente en la cantidad de retiros que hay en los torneos. Es desgaste es físico y también mental, por eso no sorprende que haya tantos duelos que no lleguen a su fin. Tampoco es menor las enormes distancias que los tenistas deben recorrer y eso incluye cambios drásticos de husos horarios, climas y hasta la alimentación.

En esta oportunidad, quien lo sufrió fue el francés Terence Atmane, quien se tuvo que retirar en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante Camilo Ugo Carabelli, el tenista argentino de gran 2025.

Este jueves, por la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, Terence Atmane se midió ante Camilo Ugo Carabelli y cuando iban 4 a 4 en el primer set, el francés debió abandonar y quien avanzó fue el argentino. El propio Atmane explicó en sus redes sociales el motivo por el que no pudo finalizar el encuentro: “Desde el primer punto me temblaban las manos y estaba más estresado de lo habitual, pero en el segundo juego empecé a estar muy sofocado”.

Además, agregó: “No podía respirar, me dolía la cabeza, era incapaz de hablar y ni sabía qué día era. Entré en pánico. Aún estoy confundido acerca de lo que me ha pasado“. Afortunadamente pudo recuperarse unos minutos después, aunque claramente fue un llamado de atención.

Terence Atmane. (Foto: Getty).

Atmane, una de las grandes revelaciones de 2025

Terence Atmane actualmente es el número 61 del mundo. Sin duda, este 2025 es el año de despegue en su carrera. El francés viene de tener una muy buena gira norteamericana en canchas duras, especialmente por lo realizado en el Masters 1000 de Cincinnati, donde venció a Joao Fonseca, Taylor Fritz y Holger Rune. Luego cayó en semifinales ante Jannik Sinner, quien también le ganó hace apenas unos días en el ATP 500 de Pekín.

