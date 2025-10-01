Alcaraz superó un imponente récord de Djokovic y Federer, pero no pudo con Nadal

El pasado martes, Carlos Alcaraz derrotó a Taylor Fritz por 6/4 y 6/4 y se consagró campeón del ATP 500 de Tokio. El murciano acumuló su octavo título del año y el número 24 de su carrera. Por otro lado, se mantuvo en la elite del ranking de la ATP, aunque podría perder esa posición de privilegio en caso que Jannik Sinner se consagré campeón en el Masters 1000 de Shanghái -el cual no jugará Alcaraz por una molestia en su tobillo- y seguido a eso el ATP 500 de Viena.

Con su consagración en el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz ratificó su gran presente, especialmente en canchas duras, superficie en la que no dejó dudas desde que inició la gira por Norteamérica donde fue campeón en el Masters 1000 de Cincinnati, en el US Open y también en la capital japonesa. Por otro lado, a sus 22 años obtuvo su título número 24 y superó en un récord de precocidad a Novak Djokovic y Roger Federer, aunque no pudo con Rafael Nadal.

Con 22 años y 148 días, Carlos Alcaraz conquistó su título número 24 a nivel ATP. Roger Federer llegó a esa cifra a sus 23 años y 196 días, mientras que Novak Djokovic a los 23 años y 352 días. Por su parte, a quien no pudo superar Carlitos fue a Rafael Nadal Parera, quien ganó su título 24 a los 21 años y 328 días.

Carlos Alcaraz, campeón del ATP 500 de Tokio. (Foto: Getty).

La palabra de Alcaraz tras gritar campeón en Tokio

El murciano analizó su semana en Tokio, donde además de ser campeón sufrió una lesión en su tobillo con la que pudo jugar, pero que le impidió ir a Shanghái: “He disfrutado de cada momento aquí… exceptuando los cinco minutos que estuve en el suelo cuando me torcí el tobillo. Toda la gente a mi alrededor me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy, aunque no empecé demasiado bien, pero estoy muy contento con el nivel mostrado”.

“Sin duda alguna, esta es la mejor temporada de mi carrera deportiva. Ocho títulos, diez finales, todo eso pone de manifiesto lo duro que he trabajado desde el inicio de año. Ha sido un placer poder jugar aquí, frente a los aficionados japoneses. Eso es lo que me voy a llevar de aquí, más allá de estar muy contento con mi nivel. He jugado grandes partidos, volví muy bien tras la torcedura… espero que esta no sea mi última vez aquí”, concluyó Carlos Alcaraz.

