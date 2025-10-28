Es tendencia:
La reacción de Carlos Alcaraz a la inexplicable derrota en su debut en el Masters de París: “Solo quiero volver a casa”

Fue debut y despedida para el español ante un verdugo que no estaba en los planes. Fue, según él mismo reconoció, una se sus peores actuaciones en lo que va del año.

Por Juan Ignacio Portiglia

Después de coronarse campeón del ATP 500 de Tokio y tomar inmediatamente después la decisión de bajarse del Masters de Shanghai para ganar una semana de recuperación, Carlos Alcaraz hizo este martes su estreno en el Masters de París pareciendo más afectado que favorecido por ese mini descanso.

Es que contra todos los pronósticos el número uno del mundo desde su coronación en el US Open sobre Jannik Sinner fue derrotado en tres sets por el británico Cameron Norrie, número 31 del mundo que había tenido que jugar una ronda previa ante el argentino Carlos Baez el lunes.

Si bien el español consiguió llevarse el primer set por 6-4, fue avasallado por Norrie en el segundo y lo cedió por 3-6. En el tercero amagó con una remontada y tuvo oportunidades para quebrar el saque de su rival, pero sucedió todo lo contrario y terminó cayendo 4-6.

Así las cosas, el Masters de París representó para Alcaraz una actuación incluso más decepcionante que la eliminación en octavos de final el año pasado a manos de Ugo Humbert. Y en la rueda de prensa posterior a su debut y despedida, se sinceró sobre las causas que llevaron al inexplicable traspié.

Norrie despidió rápido de París a Carlos Alcaraz. (Getty).

“No me he sentido bien. He cometido muchísimos errores. No he tenido feeling con la pelota en ningún momento. Además, creo que Norrie jugó también a un altísimo nivel, fue un partido muy sólido por su parte. No sé cómo explicarlo, la verdad. He tenido bastantes entrenamientos aquí y me estaba sintiendo genial, desplazándome bien en pista, golpeando la bola fenomenal. Mis ideas estaban claras, mis objetivos eran claros”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Creo que también debo darle todo el crédito del mundo a Cam, porque siento que no me dejó regresar al partido. Tuve un par de bolas de break en el tercer set, que podrían haberme sido de muchísima ayuda, y no es que no las aprovechase por fallos fáciles. Estoy muy decepcionado con mi nivel hoy, es lo que hay”.

Olvidar y seguir adelante

Carlos Alcaraz aseguró que no volverá a ver el partido de este martes, al que calificó como una de sus peores actuaciones en todo el año. Lejos de frenarse a lamentarse por la temprana eliminación, dijo estar listo para enfocarse en sus próximos desafíos.

Hay partidos para aprender, pero de este no voy a sacar ninguna conclusión. Voy a intentar prepararme de la mejor forma posible. Primero tengo Turín, luego la Copa Davis, son torneos verdaderamente importantes los que se avecinan. Ahora solo quiero volver a casa y analizar qué es lo que debo hacer. Por supuesto, voy a entrenar y prepararme, voy a intentar que algo así no vuelva a suceder”, manifestó.

Juan Ignacio Portiglia

