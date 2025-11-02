Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y le arrebató a Carlos Alcaraz el número 1 del mundo del ranking de la ATP

Sublime cierre de año para Jannik Sinner, que en canchas duras, especialmente indoor es casi imbatible. El italiano llegó al Masters 1000 de París como número 2 del mundo en el ranking de la ATP y dependía de sus resultados y los de Carlos Alcaraz para recuperar la cima. El español cayó en su estreno de manera sorpresiva ante Cameron Norrie y desde entonces todo dependía del de San Cándido para recuperar el la cima, necesita salir campeón y así lo hizo. El final derrotó por 6/4 y 7/6 a Felix Auger-Aliassime.

Fue un 2025 de altibajos para Jannik Sinner. Estuvo tres meses sin competir producto de la sanción por haber dado doping positivo de clostebol en marzo de 2024, eso hizo que se pierda gran parte de la gira europea de polvo de ladrillo. Ganó dos Grand Slams -Abierto de Australia y Wimbledon- y perdió las otras dos finales ante Alcaraz, en Roland Garros y US Open.

Inició el año como número 1 del mundo, perdió esa posición de privilegio ante Alcaraz tras caer en la final del US Open, ahora la recuperó y afrontará el ATP Finals como el máximo candidato al título. Cabe recordar que, tras coronarse en el Masters 1000 de París, el italiano no jugará las finales de la Copa Davis, lo que trajo gran revuelo en Italia, y luego cerrará su año en el ATP Finals.

Auger-Aliassime y Sinner en la entrega de premios del Masters 1000 de París. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero obtuvo Jannik Sinner por ser campeón del Masters 1000 de París?

El italiano, además de ganar 1000 puntos en el ranking de la ATP y así superar a Carlos Alcaraz solamente por 250, se llevó una importante suma de dinero: 946.610 euros. Por su parte, Felix Auger-Aliassime sumó 650 puntos y embolsó 516.925 euros por ser subcampeón. De esta manera, el canadiense escaló dos posiciones en el ranking y ocupa el puesto número 8.

