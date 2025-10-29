Un ex número 1 del mundo liquidó a Carlos Alcaraz tras quedar eliminado del Masters 1000 de París: “Modo kamikaze”

El Masters 1000 de París, el último torneo de esta categoría del año, tuvo una gran sorpresa el pasado martes cuando Carlos Alcaraz cayó en su debut ante Cameron Norrie en tres sets. El número 1 del ranking de la ATP había ganado el primer parcial por 6/4, pero el británico se hizo fuerte y se quedó con el partido tras ganar 6/3 y 6/4 los siguientes sets.

Quien cuestionó a Carlos Alcaraz fue Jim Courier, quien supo ser número 1 del mundo durante 58 semanas entre 1992 y 1993. El estadounidense dialogó con Tennis Channel y afirmó: “Si algo nos encandila de Alcaraz es lo impredecible que puede llegar a ser, cómo asume muchos riesgos y va a por todas en cada punto, fuera de la lógica”.

Alcaraz es entrevistado por Courier en la Laver Cup 2025. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Alcaraz tras perder ante Norrie?

El español fue contundente luego de caer en su estreno del Masters 1000 de París: “No me he sentido bien. He cometido muchísimos errores. No he tenido feeling con la pelota en ningún momento. Además, creo que Norrie jugó también a un altísimo nivel, fue un partido muy sólido por su parte. No sé cómo explicarlo, la verdad. He tenido bastantes entrenamientos aquí y me estaba sintiendo genial, desplazándome bien en pista, golpeando la bola fenomenal. Mis ideas estaban claras, mis objetivos eran claros”.

“Creo que también debo darle todo el crédito del mundo a Cam, porque siento que no me dejó regresar al partido. Tuve un par de bolas de break en el tercer set, que podrían haberme sido de muchísima ayuda, y no es que no las aprovechase por fallos fáciles. Estoy muy decepcionado con mi nivel hoy, es lo que hay“, completó Carlitos.

DATOS CLAVE

