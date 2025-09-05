Mientras Novak Djokovic ganó 188.9 millones en premios, esto lleva acumulado Carlos Alcaraz

El de este viernes será un nuevo duelo generacional, el noveno a nivel oficial entre Novak Djokovic, el último estandarte de una generación marcada por los ‘Cuatro Fantásticos’, y Carlos Alcaraz, una de las grandes estrellas del tenis actual. El historial favorece ligeramente al serbio (5-3), pero donde está más marcada la diferencia es en sus cuentas bancarias.

Novak Djokovic debutó como tenista profesional en 2003, mientras que Alcaraz lo hizo en 2018, una diferencia de 15 años en la que el serbio fue el mejor del mundo por mucho tiempo y sus 100 títulos ATP lo catapultaron también por sobre Federer y Nadal para convertirse en el tenista que más dinero ha adquirido por premios de torneos.

Novak Djokovic es el tenista que más dinero acumula en premios en la historia. (Getty)

En contraparte, Alcaraz -junto a Jannik Sinner- es uno de los tenistas que más dinero en premios ha acumulado en un mucho más corto período de tiempo, apoyados en los 22 títulos que acumula desde que se sumó al ATP World Tour y que incluyen cinco Grand Slams.

¿Cuánto dinero llevan acumulado Djokovic y Alcaraz en sus carreras?

De acuerdo a la información provista por la web oficial del circuito ATP, Novak Djokovic acumula 188,934,053 dólares únicamente en premios, y sin contar el US Open en el que actualmente se encuentra en semifinales. Es el tenista que más dinero ha acumulado por esta vía en toda la historia del deporte.

Para Carlos Alcaraz, la cuenta por los premios en Singles & Dobles está en 48,486,628 dólares, en sus siete años que lleva como profesional, una cifra que a sus apenas 22 años, ya lo posiciona entre los que más recaudaron en la historia del tenis.

Carlos Alcaraz empieza a generar su propia fortuna con apenas 22 años. (Getty)

En las cifras señaladas anteriormente no se contabiliza lo que embolsaron por acuerdos comerciales ya sea con las marcas de ropa, raquetas que usaron y otro tipos de acciones publicitarias, que provocarían un incremento exponencial de los números.

Djokovic vs. Alcaraz por un lugar en la final del US Open 2025

Mientras Jannik Sinner enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, la gran revelación del US Open 2025, por un lugar en la final, el otro lado del cuadro nos entrega uno de los duelos más esperados: Djokovic vs. Alcaraz.

El serbio busca repetir lo hecho en los cuartos de final del Australian Open, cuando eliminó al español, pero el reciente campeón del Cincinnati Open llega en su mejor momento.

Alcaraz no ha perdido ni un sólo set en Flushing Meadows y llega a la semifinal con un acumulado de 9 horas y 31 minutos en seis partidos, el que menos tiempo ha estado en cancha en el torneo. En contraparte, Djokovic lleva 12 horas y 59 minutos de juego contando todas sus rondas en el Arthur Ashe.