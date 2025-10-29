Es tendencia:
El reto viral de Dimitrov, Medvedev y Shapovalov: “¿Dejás el tenis por 67 millones de dólares?”

Varios de los mejores tenistas del mundo se prestaron a un juego y sus respuestas sorprendieron a los fanáticos de este deporte.

Por Lautaro Toschi

Grigor Dimitrov
En los últimos años, las redes sociales tomaron un rol sumamente importante en el deporte. Muchos protagonistas eligen sus propias cuentas para comunicar cuestiones importantes sobre sus carreras, para felicitar a rivales o inclusive a veces para cuestionar algunas decisiones, como por ejemplo en el mundo del tenis el tema del exigente calendario. En esta oportunidad, algunos de los mejores tenistas del mundo, como lo son Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime o Grigor Dimitrov se prestaron a un divertido juego que los sacó de su zona de confort.

Desde Overtimetennis les propusieron a varios jugadores que elijan entre seguir jugando al tenis o dejar la actividad a cambio de 67 millones de dólares. Quien no dudó un segundo a la hora de rechazar el dinero fue Grigor Dimitrov, quien había tenido una buena primera parte del año hasta que en Wimbledon sufrió una dura lesión en el pectoral cuando estaba por derrotar a Jannik Sinner.

Entre risas y haciendo algunos chistes, Daniil Medvedev también rechazó la posibilidad de dejar el tenis a cambio de la imponente suma de 67 millones de dólares. Felix Auger-Aliassime tomó la misma postura y no aceptó el dinero. De igual manera lo hizo Giovanni Mpetshi Perricard.

¿Qué tenistas aceptaron el dinero?

En este juego, hubo algunos jugadores que se decantaron por el dinero. El primero en hacerlo sin dudar fue Alexandre Muller. También, pero con algo más de duda lo hizo el español Alejandro Davidovich Fokina y en la misma línea respondió Denis Shapovalov. Por su parte, Corentin Moutet dijo que amaba el tenis, pero que aceptaba los 67 millones de dólares porque con ese dinero podía hacer lo que quería y no iba a sufrir.

Qué necesita Jannik Sinner para superar a Carlos Alcaraz y recuperar el número 1 del ranking de la ATP

DATOS CLAVE

  • Tenistas como Medvedev, Dimitrov y Auger-Aliassime rechazaron 67 millones de dólares por dejar el tenis.
  • Grigor Dimitrov sufrió una lesión en el pectoral en Wimbledon cuando enfrentaba a Jannik Sinner.
  • Jugadores como Alexandre Muller, Davidovich Fokina y Denis Shapovalov aceptaron los 67 millones ofrecidos.
Un ex número 1 del mundo liquidó a Carlos Alcaraz tras quedar eliminado del Masters 1000 de París: “Modo kamikaze”

Garbiñe Muguruza eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Me parece una bestia”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

