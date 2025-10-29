El reto viral de Dimitrov, Medvedev y Shapovalov: “¿Dejás el tenis por 67 millones de dólares?”

En los últimos años, las redes sociales tomaron un rol sumamente importante en el deporte. Muchos protagonistas eligen sus propias cuentas para comunicar cuestiones importantes sobre sus carreras, para felicitar a rivales o inclusive a veces para cuestionar algunas decisiones, como por ejemplo en el mundo del tenis el tema del exigente calendario. En esta oportunidad, algunos de los mejores tenistas del mundo, como lo son Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime o Grigor Dimitrov se prestaron a un divertido juego que los sacó de su zona de confort.

Desde Overtimetennis les propusieron a varios jugadores que elijan entre seguir jugando al tenis o dejar la actividad a cambio de 67 millones de dólares. Quien no dudó un segundo a la hora de rechazar el dinero fue Grigor Dimitrov, quien había tenido una buena primera parte del año hasta que en Wimbledon sufrió una dura lesión en el pectoral cuando estaba por derrotar a Jannik Sinner.

Entre risas y haciendo algunos chistes, Daniil Medvedev también rechazó la posibilidad de dejar el tenis a cambio de la imponente suma de 67 millones de dólares. Felix Auger-Aliassime tomó la misma postura y no aceptó el dinero. De igual manera lo hizo Giovanni Mpetshi Perricard.

Daniil Medvedev. (Foto: Getty).

¿Qué tenistas aceptaron el dinero?

En este juego, hubo algunos jugadores que se decantaron por el dinero. El primero en hacerlo sin dudar fue Alexandre Muller. También, pero con algo más de duda lo hizo el español Alejandro Davidovich Fokina y en la misma línea respondió Denis Shapovalov. Por su parte, Corentin Moutet dijo que amaba el tenis, pero que aceptaba los 67 millones de dólares porque con ese dinero podía hacer lo que quería y no iba a sufrir.

