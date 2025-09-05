¿Qué canal pasa Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la semifinal del US Open?

El US Open entra en su etapa definitoria y varios de los principales candidatos -tanto en el cuadro masculino como en el femenino- llegaron a instancias finales. Sin lugar a dudas, el partido que se lleva todos los focos es el protagonizarán por la primera semifinal masculina Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Se esperan 25 mil espectadores en el Arthur Ashe Stdium y decenas de miles de fanáticos del tenis siguiéndolo en vivo por televisión.

¿Qué canal de TV pasa el partido entre Alcaraz y Djokovic?

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se verán las caras este viernes por la primera semifinal del US Open. La misma se podrá ver tanto por ESPN2 como también a través de Disney+. Sin dudas será uno de los partidos más apasionantes del certamen. El español buscará una nueva final en Nueva York mientras que el serbio sigue con su sueño vigente de ganar su título número 25 de Grand Slam.

Djokovic y su clásico festejo. (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Alcaraz y Djokovic por el US Open?

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic saltarán al Arthur Ashe Stadium a partir de las 16 horas -de Argentina- en búsqueda del pase a la final del US Open. El vencedor de este encuentro se verá las caras contra el ganador del partido entre Sinner y Auger-Aliassime. En caso que los dos primeros preclasificados avancen, será la tercera final de Grand Slam consecutiva. Cabe recordar que en Roland Garros se impuso el español, mientras que en Wimbledon hizo lo propio el italiano.

ver también Revelan en qué aspecto Alcaraz está mejor que nunca antes de enfrentar a Djokovic por la semifinal del US Open

¿Cómo está el historial entre Alcaraz y Djokovic?

Alcaraz y Djokovic se vieron las caras en ocho oportunidades y el historial lo lidera el serbio con cinco victorias contra las tres del español. Lo llamativo es que las últimas dos veces que se vieron las caras, Nole derrotó a Carlitos en partidos que quedaron marcados: el último fue por los cuartos de final del Abierto de Australia y el anterior por la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, la cual se disputó en la Philippe Chatrier, en polvo de ladrillo, la superficie predilecta del español.

ver también Es top 10, Sinner lo aplastó en el US Open y les mandó un mensaje a Djokovic y Alcaraz: “Me voy impresionado”