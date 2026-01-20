Hay muchas razones por las que Naomi Osaka puede dejar a los fanáticos del tenis con la boca abierta. Un gran revés paralelo, una derecha potente, un ace, inclusive también por perder algún partido insólito. Pero en esta oportunidad, la japonesa lo hizo -en su estreno en el Abierto de Australia 2026- por su excéntrico look.

Por la primera ronda del primer Grand Slam del año, Naomi Osaka salió a jugar en el último turno de la cancha central -el Rod Laver Arena- con un look imponente. Sombrero con una mariposa, tul, pantalón ancho y un paraguas, también con una mariposa.

Así salió a jugar Osaka contra Antoni Ruzic. (Foto: Getty).

La propia Naomi Osaka, una vez consumada la victoria ante Antonia Ruzic por 6/3, 3/6 y 6/4, contó que lo de las mariposas se debe a la que se le posó en la cara en 2021, año en que consiguió su segundo título en Melbourne. Cabe recordar que en 2019 también fue campeona en el primer Grand Slam del año.

Así lo contó al pie de cancha: “Nike me dejó diseñar este. Está inspirado en una medusa. Estoy muy agradecida de poder hacer lo que me gusta. Es realmente hermoso. Hay una mariposa en el sombrero. También hay una mariposa en el paraguas. Tiene que ver con el Abierto de Australia que gané en 2021, que supongo que fue hace mucho tiempo”.

Osaka, una fanática de la moda

La japonesa de 27 años, ex número 1 del mundo, salió a jugar en más de una oportunidad con looks excéntricos. Hace algunos años, lo hizo con un moño gigante en su espalda inclusive. Sin ir más lejos, en su duelo ante Ruzic, una vez que se sacó el pantalón largo y el sombrero con el tul, su equipamiento competitivo también tenía detalles distintivos. Nike le hizo una ropa específica para que ella pueda lucirla.

Publicidad

Publicidad

El equipamiento de Osaka para el Abierto de Australia 2026. (Foto: Getty).

ver también El imponente récord que alcanzó Novak Djokovic tras superar a Pedro Martínez en el Abierto de Australia

¿Qué se le viene a Osaka?

La ex número 1 del mundo y cuatro veces campeona de Grand Slam avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia. En dicha instancia se verá las caras ante la rumana Sorana Cirstea, que le ganó en tres sets a Eva Lys. Cabe recordar que la japonesa busca su tercera corona en Melbourne tras haber ganado en 2019 y 2021.

DATOS CLAVE

Naomi Osaka derrotó a Antonia Ruzic por 6/3, 3/6 y 6/4 en el Abierto de Australia .

derrotó a por 6/3, 3/6 y 6/4 en el . La tenista japonesa vistió un look de Nike con mariposas, tul y un paraguas.

con mariposas, tul y un paraguas. Naomi Osaka ganó previamente el título en Melbourne durante los años 2019 y 2021.

Publicidad