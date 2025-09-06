Novak Djokovic lo candidateó para el top 10 del ranking ATP y explicó porqué no lo es: “Me manda videos cuando sale de fiesta y bebe”

No hay duda alguna que la carrera de Novak Djokovic ha ido por un trayecto que lo catapultó a ser de los mejores tenistas de la historia. Logró más de un centenar de títulos, y se transformó en un referente. Lógicamente, el paso del tiempo corre para todos, y así como ya se retiraron Roger Federer y Rafael Nadal, al serbio también le llegará.

La derrota que sufrió frente a Carlos Alcaraz Garfia lo dejó sin poder disputar la final del US Open frente a Jannik Sinner, pero no por ello deja de analizar el presente y futuro del deporte que tanto ama. Y se lamentó por las decisiones que, en gran parte de su carrera, tomó Nick Kyrgios.

Sí, ahora son grandes compinches. Pero durante los inicios del australiano, la pica era total. No se llevaban para nada bien, hasta que llegó la pandemia por COVID-19 y Djokovic decidió no vacunarse. Allí recibió la banca del nacido en la ciudad de Camberra. De hecho, ahora el serbio es como una especie de hermano mayor, y se lamenta por la poca disciplina que tiene el tenista que se está recuperando de una lesión en la muñeca, algo que lo afecta desde 2023.

“Tiene un talento descomunal y considero que si hubiera tenido predisposición a trabajar duro, habría llegado muy lejos. Ha sido negligente en el cuidado de su físico. Desafortunadamente, si hubiera tenido un 30% de la disciplina necesaria para ser tenista profesional, estaría fácilmente en el top-10, pero mi sensación es que ha tenido el 5% de esa disciplina. Es un tipo que fue capaz de jugar una final de Wimbledon sin entrenador, sin calentar antes de los partidos y sin trabajar de forma seria en pista”, exclamó el oriundo de Belgrado.

En diálogo con Sportklub, el balcánico recordó que sigue sin darle una respuesta a su nuevo amigo, quien le envió un video: “Hace pocos días recibí un vídeo de Kyrgios y me he acordado que no le respondí. Habitualmente me manda vídeos cuando sale de fiesta y bebe. Siempre que se encuentra con algún serbio acaba tomando unos tragos con él y me llaman o me envían vídeos y audios”, enfatizó entre risas. Sí, a pesar de que están en dos polos totalmente opuestos, Nole entiende la idiosincrasia del australiano y se divierte con sus excentricidades.

Antes de que iniciara el US Open, Kyrgios debió bajarse de la competencia porque no estaba recuperado de su lesión en la muñeca. Y en cuanto a lo que será el futuro, el serbio no puede garantizar que el 13° del ranking ATP siga compitiendo: “Ha sufrido muchísimo con las lesiones y la verdad es que me encantaría que volviera. Por muy controvertido que sea, atrae a mucho público, así que su retorno significaría mucho para nuestro deporte“, indicó. A lo que amplió: “Espero que pueda terminar su carrera en la pista jugando algunos torneos importantes. Se encuentra en un limbo porque no se ha retirado pero tampoco se siente tenista. Está intentándolo. Ojalá pueda jugar ese partido en Hong Kong con Sabalenka y luego el Open de Australia”.

¿Cuántos títulos ganó Novak Djokovic?

Desde que debutó en el circuito profesional de ATP, en 2003, Novak Djokovic suma un total de 100 títulos, incluyendo el bronce de los Juegos Olímpicos de 2008 y el oro en Paris 2024. Está cerca del récord que posee Jimmy Connors, el máximo ganador del tenis con 109 campeonatos.

¿Cuántos títulos ganó Nick Kyrgios?

En 2013, Nick Kyrgios comenzó con su carrera como profesional, y si bien consiguió tres títulos en dobles, acumula otros siete dentro de su desempeño individual: se reparten entre cuatro ATP World Tour 500 Series y tres ATP World Tour 250 Series.

