Llegó a más de 300 mil vistas: el “mensaje de alerta” de Rafael Nadal que conmocionó a sus seguidores

En la era de las redes sociales y la inteligencia artificial es habitual escuchar de casos polémicos, presuntas estafas y cuestiones por el estilo. Con los avances tecnológicos, siempre están las personas que hacen daño y en esta oportunidad quien fue víctima de esto fue Rafael Nadal, la leyenda del tenis que conquistó nada más y nada menos que 22 títulos de Grand Slam -14 de ellos fueron en Roland Garros– y dejó la actividad en 2024.

La figura de Rafael Nadal es intachable. Dentro de la cancha fue un caballero y fuera de ella también. En sus más de dos décadas como tenista profesional jamás protagonizó un escándalo y, por el momento, tampoco lo hizo desde que colgó la raqueta. En esta oportunidad, el mallorquín utilizó sus redes sociales para informar que se estaban realizando videos con inteligencia artificial con su imagen y voz con la intención de engañar a la gente.

ver también Sebastián Báez eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Djokovic y Nadal: “Le da un brillo totalmente distinto”

El mensaje de Rafael Nadal en su cuenta de X

“Hola a todos. Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo”, compartió el mallorquín.

¿Qué es del presente de Rafael Nadal?

Rafael Nadal dejó la actividad profesional en noviembre de 2024, representando a España en la Copa Davis. Desde entonces se lo vio enfocado en la Rafa Nadal Academy, también fue homenajeado en Roland Garros 2025, inclusive la Philipe Chatrier lleva una placa con su huella y quedará para la posteridad. Por otro lado, se mantiene en el rubro inmobiliario y se anunció que llegará a Argentina con su cadena de hoteles en sociedad con Meliá.

ver también Rafael Nadal desembarca en Argentina con un proyecto de 200 millones de dólares