Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Llegó a más de 300 mil vistas: el “mensaje de alerta” de Rafael Nadal que conmocionó a sus seguidores

La leyenda del tenis español utilizó sus redes sociales para clarificar una posible estafa a su nombre en la que no estaba involucrado.

Por Lautaro Toschi

Rafael Nadal
© GettyRafael Nadal

En la era de las redes sociales y la inteligencia artificial es habitual escuchar de casos polémicos, presuntas estafas y cuestiones por el estilo. Con los avances tecnológicos, siempre están las personas que hacen daño y en esta oportunidad quien fue víctima de esto fue Rafael Nadal, la leyenda del tenis que conquistó nada más y nada menos que 22 títulos de Grand Slam -14 de ellos fueron en Roland Garros– y dejó la actividad en 2024.

La figura de Rafael Nadal es intachable. Dentro de la cancha fue un caballero y fuera de ella también. En sus más de dos décadas como tenista profesional jamás protagonizó un escándalo y, por el momento, tampoco lo hizo desde que colgó la raqueta. En esta oportunidad, el mallorquín utilizó sus redes sociales para informar que se estaban realizando videos con inteligencia artificial con su imagen y voz con la intención de engañar a la gente.

Sebastián Báez eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Djokovic y Nadal: “Le da un brillo totalmente distinto”

ver también

Sebastián Báez eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Djokovic y Nadal: “Le da un brillo totalmente distinto”

El mensaje de Rafael Nadal en su cuenta de X

“Hola a todos. Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo”, compartió el mallorquín.

¿Qué es del presente de Rafael Nadal?

Rafael Nadal dejó la actividad profesional en noviembre de 2024, representando a España en la Copa Davis. Desde entonces se lo vio enfocado en la Rafa Nadal Academy, también fue homenajeado en Roland Garros 2025, inclusive la Philipe Chatrier lleva una placa con su huella y quedará para la posteridad. Por otro lado, se mantiene en el rubro inmobiliario y se anunció que llegará a Argentina con su cadena de hoteles en sociedad con Meliá.

Rafael Nadal desembarca en Argentina con un proyecto de 200 millones de dólares

ver también

Rafael Nadal desembarca en Argentina con un proyecto de 200 millones de dólares

Ganó un título ATP, le sacó un set a Nadal en polvo de ladrillo y contó cómo fue enfrentar a Djokovic en Wimbledon: “Miedo absoluto”

ver también

Ganó un título ATP, le sacó un set a Nadal en polvo de ladrillo y contó cómo fue enfrentar a Djokovic en Wimbledon: “Miedo absoluto”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

En Boca, Paredes les sigue dirigiendo los partidos a los árbitros: ante Central Córdoba debió ser expulsado

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Tras 282 días de inactividad y luego de una polémica salida de River, Rodrigo Villagra debutó en CSKA de Moscú
Fútbol europeo

Tras 282 días de inactividad y luego de una polémica salida de River, Rodrigo Villagra debutó en CSKA de Moscú

Creer o reventar: la coincidencia de Dembélé y el Balón de Oro que ilusiona a Argentina antes del Mundial 2026
Mundial 2026

Creer o reventar: la coincidencia de Dembélé y el Balón de Oro que ilusiona a Argentina antes del Mundial 2026

River presumió ser el único equipo argentino en haber formado a dos ganadores del Balón de Oro
River Plate

River presumió ser el único equipo argentino en haber formado a dos ganadores del Balón de Oro

Ousmane Dembélé explicó porqué Messi fue fundamental para ganar el Balón de Oro: “Tenía que ser serio”
Fútbol Internacional

Ousmane Dembélé explicó porqué Messi fue fundamental para ganar el Balón de Oro: “Tenía que ser serio”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo