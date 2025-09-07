Rafael Nadal marcó la principal diferencia entre el juego de Sinner y el de Alcaraz: “Más mágico”

El tenis masculino puede tener un nuevo rey este domingo. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se verán las caras por la final del US Open y no solamente está en juego el último Grand Slam del año, sino también saber quién será el número 1 del mundo en el ranking de la ATP. Si el italiano revalida el título del año pasado, se mantendrá en la cima, aunque si quien sale victorioso es el español, regresará al puesto de privilegio. Quien habló en la previa de esta gran final fue Rafael Nadal, quien supo ser campeón en Nuevo York en cuatro oportunidades, la última vez en 2019.

En diálogo con The Athletic, Nadal se refirió a la principal diferencia entre los estilos de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: “Sinner le da un ritmo al golpe de derecha que es muy difícil de seguir. Es muy rápido en recoger la pelota temprano y es rápido en la transición de la defensa al ataque. Alcaraz es más mágico, más impredecible, puede jugar a un nivel que probablemente a veces Jannik no puede”.

Además, agregó: “Al mismo tiempo, también comete más errores: puede jugar mejor, pero también puede jugar peor, y se trata de encontrar el equilibrio. Carlos tiene todos los golpes, a veces comete errores, pero va a por ellos y es más increíble de ver porque al final es más inesperado e impredecible. Me gusta, es muy divertido ver jugar a Carlos porque es capaz de hacer cosas increíbles y, al mismo tiempo, cometer errores, y eso es humano”.

El consejo de Nadal a Alcaraz

Rafa, quien supo jugar dobles en los Juegos Olímpicos de París junto a Carlos Alcaraz, se tomó la licencia de darle un consejo al murciano: “Desde mi punto de vista, Carlos puede mejorar un poco la forma táctica de abordar algunos partidos. A veces parece que siempre juega para conseguir cada gran golpe y, a veces, no lo necesita tanto”.

Rafa recordó la final de Roland Garros

El rey de Roland Garros, que lo ganó en 14 oportunidad, recordó la final del certamen de este 2025 que tuvo como protagonistas a Alcaraz y Sinner en uno de los partidos más memorables de la historia del tenis. El español se quedó con la victoria en cinco sets y así se refirió Nadal: “Creo que Sinner dejó de hacer lo que estaba haciendo bien: ir a por los tiros y jugar con esa velocidad extra en la bola en el momento en que tenía que aprovecharla. No jugó tan agresivamente como lo estaba haciendo antes. Pero, en general, si lo vemos en su conjunto, la final fue inolvidable. Fue increíble. El final del partido fue uno de los más emocionantes que he visto y tuve la suerte de verlo como aficionado desde casa”.

Sinner y Alcaraz tras la final de Roland Garros 2024. (Foto: Getty).

“Para mí, los tres primeros sets no fueron de gran calidad. Fue una final normal. Luego, el cuarto y el quinto set fueron una lucha de gran calidad. Eso es desde mi punto de vista, hablando de si tuviera que jugar contra ellos. El cuarto y el quinto set fueron de un nivel muy, muy alto, emocionantes, tuvieron un poco de todo. Antes, para mí, creo que Carlos no jugó a su nivel. Desde mi perspectiva, creo que se equivocó un poco tácticamente. Jannik, por supuesto, tuvo mala suerte con 0-40, pero cuando tuvo la oportunidad de ir a por ello, creo que no jugó con la determinación adecuada”, completó Rafa.

