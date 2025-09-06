Mientras Aryna Sabalenka ganó 5 millones tras salir campeona del US Open 2025, esto embolsará el ganador de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

El US Open 2025 entró en su fin de semana de definiciones y ya entregó su primer campeón. En la rama femenina, Aryna Zabalenka revalidó su corona obtenida en 2024 tras vencer a la estadounidense Amanda Anisimova en un intenso 6-3 y 7-6 (3), para mantener su lugar en lo más alto del ranking WTA. Ahora, este domingo desde las 15, será el turno de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a nivel masculino.

Por su parte, el título tuvo un sabor especial para la bielorrusa: no solo sumó un nuevo trofeo de Grand Slam, sino que también se llevó a su cuenta bancaria un premio récord de 5 millones de dólares. Esta cifra marca un salto del 39% respecto al cheque que embolsó un año atrás y confirma al US Open como el torneo con la bolsa de premios más grande en la historia del tenis. En total, la organización destinó este año 90 millones de dólares, un 20% más que en la edición anterior.

El detalle que resulta menester tener en cuenta es que los premios son exactamente iguales en ambas ramas. Por eso, el campeón de la final masculina entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner recibirá la misma suma que Zabalenka: un cheque de 5 millones de dólares.

Tras enfrentarse en Cincinnati, Sinner y Alcaraz vuelven a verse las caras en la final de US Open (Getty Images).

El contraste con otros torneos grandes es evidente. Por ejemplo, Alcaraz embolsó cerca de 3 millones de dólares al coronarse en Roland Garros 2025, mientras que Sinner se llevó aproximadamente 4.1 millones por su título en Wimbledon. Cifras queparecen quedar cortas frente a lo que ofrece el último Grand Slam del año.

Igualmente, el subcampeón tampoco sale con las manos vacías: embolsa 2.5 millones de dólares, el mismo monto que Amanda Anisimova recibió este sábado tras quedarse con el segundo puesto en la rama femenina. Ahora, Sinner busca defender la corona y Alcaraz repetir lo hecho en 2022. Lo cierto es que ambos saben que, junto a la gloria, un codiciado monto de dinero también está en juego.

Publicidad

Publicidad

El dinero que repartió el US Open 2025 por ronda

Campeón: $5.000.000

Subcampeón: $2.500.000

Semifinal: $1.260.000

Cuartos de final: $660.000

Octavos de final: $400.000

Tercera ronda: $237.000

Segunda ronda: $154.000

Primera ronda: $110.000

ver también Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz supere a Jannik Sinner y vuelva a ser el número 1 del mundo