Novak Djokovic detalló cómo es su relación con Roger Federer y Rafael Nadal: “Nunca he sido cercano”

A lo largo de los últimos años, el Big Three marcó una era en el tenis moderno. Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal fueron quienes dominaron el circuito y pelearon entre ellos dentro de la cancha para quedarse tanto con el número 1 como también con los Grand Slams y títulos importantes.

Durante los años que compitieron entre sí, los tenistas entablaron una relación de respeto y cordialidad, aunque no llegó a ser una amistad. En una entrevista con el Corriere della Sera, Djokovic habló al respecto y dio detalles sobre cómo se llevó con el tenista suizo y el español.

“Nadal es solamente un año mayor que yo, los dos somos géminis. Al principio incluso cenamos juntos dos veces, pero hasta con él, la amistad es imposible”, inició el serbio al explicar que por la rivalidad entre los tres no le permitió llegar a una amistad.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre, por eso les estoy muy agradecido. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos 15 años, lo he visto más que a mi madre. Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible, pero nunca hemos sido enemigos”.

Para cerrar sobre la relación, le dedicó unas palabras de elogio a Roger Federer por su trayectoria en el tenis: “Siempre he respetado a Federer, fue uno de los mejores de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él”.

Novak Djokovic habló sobre su presente y la competencia con Sinner y Alcaraz

Por otro lado, en la misma entrevista, el tenista serbio se refirió a su actualidad compitiendo mano a mano con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos dominantes del circuito actual y que le han ganado en los últimos enfrentamientos mano a mano.

“Solo puedo hacer lo que puedo. Me será muy difícil en el futuro superar el obstáculo de Sinner y Alcaraz en los torneos al mejor de cinco, en los Grand Slams. Creo que tengo más posibilidades al mejor de tres, pero al mejor de cinco es complicado. No pienso renunciar a los Grand Slams en ese sentido. Voy a seguir luchando e intentando llegar a la final y luchar por al menos otro trofeo”, soltó.

