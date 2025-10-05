Sinner, del elogio a Djokovic a la tajante respuesta a Zverev: “Ni Alcaraz ni yo manejamos el mundo del tenis”

No es muy habitual en el mundo del tenis que haya declaraciones demasiado polémicas, especialmente entre los mejores jugadores del mundo, que suelen compartir mucho tiempo juntos en las giras. En esta oportunidad,Alexander Zverev, de irregular temporada, volvió a quejarse y ahora el foco estuvo puesto en la velocidad de las canchas. Acusa que en el Masters 1000 de Shanghái son más lentas de los habitual y que se busca que haya superficies similares entre sí para que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jueguen más finales, un argumento algo disparatado ya que el italiano y el español demuestra hace tiempo que no tienen rivales prácticamente sin importar en qué superficie jueguen.

¿Qué dijo Zverev?

El alemán afirmó hace unos días: “Odio que la velocidad de las pistas sea la misma en todos los torneos. Sé que los directores de todos los eventos importantes van en esa dirección porque desean que Jannik y Carlos lo hagan bien y puedan llegar a la final“.

La respuesta de Sinner

El italiano recogió el guante y le respondió con firmeza al alemán, quien suele tener actitudes repudiables, al menos en lo que respecta a lo discursivo: “Ni Carlos ni yo somos quienes mandamos en el mundo del tenis ni en cómo son las pistas. No es nuestra decisión, sino que intentamos adaptarnos a cada situación. He jugado un gran tenis también en pistas rápidas”.

Sinner extraña a Alcaraz en China

El español fue campeón del ATP 500 de Tokio hace unos días, pero se bajó de Shanghái por una lesión en su tobillo y Sinner le mandó un cálido mensaje: “Es una lástima que no esté aquí porque creo que él es el tenista al que todo el mundo quiere ver”.

Jannik Sinner en China. (Foto: Getty).

Elogios para Nole

Sinner también tuvo unas muy lindas palabras para con Novak Djokovic, uno de los candidatos a ganar en Shanghái: “Es genial compartir este tiempo con él y estar en el mismo torneo jugando de forma consecutiva. Me provoca un gran honor estar compitiendo mientras él lo sigue haciendo y es genial para nuestro deporte que continúe”.

