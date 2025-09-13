Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Argentina solo necesitó de tres partidos para sellar su clasificación al Final 8 de la Copa Davis, gracias a la victoria que Horacio Zeballos y Andrés Molteni lograron en dobles ante Botic van de Zanschulp y Sanders Arends en Groningen, Países Bajos, por 6-3 y 7-6.

El equipo capitaneado por Javier Frana había tenido un inicio inmejorable este viernes, para tomar dos partidos de ventaja y asegurarse tres oportunidades de imponerse en la serie. En el primer turno, Tomás Etcheverry se impuso por doble 6-4 a Jesper De Jong. Luego hizo lo propio Francisco Cerúndolo, que venció por 7-6 y 6-1 a Botic van de Zandschulp.

Argentina inició el sábado en la misma sintonía y la dupla conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni logró quebrar el servicio de la pareja neerlandesa para romper la paridad y ponerse 4-2 en el primer set, ventaja que supo conservar para cerrarlo por 6-3 en 36 minutos.

El segundo set se complicó con un quiebre de Países Bajos que hizo estallar las tribunas, logrando una ventaja de 4-2 sobre la dupla argentina. En plena levantada de los locales, con dos chances de volver a quebrar, Argentina mostró personalidad y salvó su saque. Botic van de Zanschulp y Sanders Arends no pudieron hacer valer una ventaja de 40-0 con su saque y la dupla albiceleste recuperó el quiebre, poniéndose 5-4 para servir. Un nuevo quiebre para los dirigidos por Javier Frana y la confirmación desde el saque les permitió imponerse por 7-5, ganar el partido y sellar la clasificación al Final 8.

La palabra de los doblistas

Andrés Molteni, quien estuvo a cargo del saque en el set que definió el partido, manifestó su satisfacción por el partido de la dupla y la buena química que generó con Zeballos. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes, tenemos muy buena relación y nos ha ido bien en torneos ATP. Por más que hoy no estemos jugando juntos (en el circuito), sabemos conectarnos en la cancha y el resto son detalles técnicos que trabajamos en los entrenamientos”, expresó.

Su compañero, que viene de coronar en el US Open con el español Marcel Granollers, destacó el gran partido de Molteni y se mostró feliz pese a no tener margen de descanso. “Llevar a Argentina a las finales es increíble. Las vacaciones serán más adelante. Esta semana la pasamos increíble. Se ve lo que hacemos dentro de la cancha, pero fuera de la cancha hay mucho trabajo, mucho sacrificio y este es un grupo hermoso”, manifestó.

¿Cuándo se juega el Final 8 de la Copa Davis?

Las ocho selecciones clasificadas disputarán el Final 8 en Bologna, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre. La anfitriona y campeona vigente ya tiene asegurada su participación. El cuadro de enfrentamientos de los cuartos de final se determinará mediante un sorteo que se realizará una vez que se conozcan todos los equipos clasificados. En caso de quedar entre las mejores cuatro selecciones rankeadas por la Federación Internacional de Tenis, Argentina sería cabeza de serie en el sorteo.