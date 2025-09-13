Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Davis

Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025

La final de la Copa Davis se definirá en Europa, más precisamente en Italia. Todos los detalles.

Por Julián Mazzara

El trofeo de la Copa Davis.
© Getty Images for ITFEl trofeo de la Copa Davis.

Después de lo que fue el triunfo de Carlos Alcaraz en el US Open masculino, y de Aryna Sabalenka en el femenino, muchos jugadores aprovecharon el tiempo para descansar del arduo calendario de la ATP que, luego del receso, continuará con la gira asiática. Pero otros optaron por defender las banderas de sus países en la Copa Davis.

El triunfo de Argentina sobre Países Bajos llegó gracias a la actuación que tuvieron Horacio Zeballos y Andrés Molteni en dobles ante Botic van de Zanschulp y Sanders Arends, en Groningen por 6-3 y 7-6. A raíz de ello, el equipo capitaneado por Javier Frana se metió en el Final 8.

¿Cómo se juega la Copa Davis 2025?

A lo largo de los últimos años, el formato de disputa de la Copa Davis vio cambios, y en 2025 no fue la excepción. En febrero pasado se disputó la primera ronda de clasificación, quedando así 14 equipos.

Los partidos son al mejor de tres sets y las series son al mejor de cinco puntos. Los 7 clasificados jugarán las finales, en dicha instancia ya se encuentra Italia -para completar el cuadro de cuartos de final- por ser el campeón vigente.

El trofeo de la Copa Davis. (Getty Images)

El trofeo de la Copa Davis. (Getty Images)

Los 13 ganadores de las series del Grupo Mundial I competirán en los Qualifiers de la Copa Davis 2026, en tanto que los perdedores competirán en los Play-offs del Grupo Mundial I 2026.

Publicidad

¿Cuándo y dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis 2025 serán en Bologna, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre y allí se pondrá punto final al exigente calendario tenístico de 2025. Cabe recordar que Italia, por ser campeón vigente ya está clasificado, los siete que ganen sus series en la segunda ronda de clasificación también se meterán. El sistema de disputa es con un clásico cuadro de cuartos de final.

Ganó Roland Garros, fue top 1 del mundo, se vio obligada a retirarse y Donald Trump le declaró su amor: “Guapa”

ver también

Ganó Roland Garros, fue top 1 del mundo, se vio obligada a retirarse y Donald Trump le declaró su amor: “Guapa”

Mientras Carlos Alcaraz ganó 53,4 millones de dólares, esto obtuvo Aryna Sabalenka

ver también

Mientras Carlos Alcaraz ganó 53,4 millones de dólares, esto obtuvo Aryna Sabalenka

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Boca hoy: la sorpresiva lista de convocados que dio Russo y la formación vs. Rosario Central
Boca Juniors

Boca hoy: la sorpresiva lista de convocados que dio Russo y la formación vs. Rosario Central

Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis
Tenis

Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Fue el único jugador del Man City que Sir Alex Ferguson fichó en sus 27 años en el United y se fue sin jugar ni un partido
Noticias de la Premier League

Fue el único jugador del Man City que Sir Alex Ferguson fichó en sus 27 años en el United y se fue sin jugar ni un partido

Por qué no juega Franco Mastantuono en el Real Madrid vs. Real Sociedad hoy por LALIGA
Fútbol europeo

Por qué no juega Franco Mastantuono en el Real Madrid vs. Real Sociedad hoy por LALIGA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo