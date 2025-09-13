Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025

Después de lo que fue el triunfo de Carlos Alcaraz en el US Open masculino, y de Aryna Sabalenka en el femenino, muchos jugadores aprovecharon el tiempo para descansar del arduo calendario de la ATP que, luego del receso, continuará con la gira asiática. Pero otros optaron por defender las banderas de sus países en la Copa Davis.

El triunfo de Argentina sobre Países Bajos llegó gracias a la actuación que tuvieron Horacio Zeballos y Andrés Molteni en dobles ante Botic van de Zanschulp y Sanders Arends, en Groningen por 6-3 y 7-6. A raíz de ello, el equipo capitaneado por Javier Frana se metió en el Final 8.

¿Cómo se juega la Copa Davis 2025?

A lo largo de los últimos años, el formato de disputa de la Copa Davis vio cambios, y en 2025 no fue la excepción. En febrero pasado se disputó la primera ronda de clasificación, quedando así 14 equipos.

Los partidos son al mejor de tres sets y las series son al mejor de cinco puntos. Los 7 clasificados jugarán las finales, en dicha instancia ya se encuentra Italia -para completar el cuadro de cuartos de final- por ser el campeón vigente.

El trofeo de la Copa Davis. (Getty Images)

Los 13 ganadores de las series del Grupo Mundial I competirán en los Qualifiers de la Copa Davis 2026, en tanto que los perdedores competirán en los Play-offs del Grupo Mundial I 2026.

¿Cuándo y dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis 2025 serán en Bologna, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre y allí se pondrá punto final al exigente calendario tenístico de 2025. Cabe recordar que Italia, por ser campeón vigente ya está clasificado, los siete que ganen sus series en la segunda ronda de clasificación también se meterán. El sistema de disputa es con un clásico cuadro de cuartos de final.

