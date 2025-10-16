Stefan Edberg eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Especial de muchas formas”

En las décadas del 80 y del 90 hubo verdaderas leyendas en el mundo del tenis, como por ejemplo John McEnroe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, André Agassi, Mats Wilander, Andre Agassi o Stefan Edberg, quien fue número 1 del mundo, conquistó seis títulos de Grand Slam, tres medallas olímpicas (una de Oro en 1984 y dos de Bronce en 1988) y cuatro veces la Copa Davis con el equipo sueco. Hace un tiempo, Edberg eligió al mejor tenista de todos los tiempos entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Edberg eligió al mejor tenista de la historia

En 2017, tras ganar Wimbledon, Stefan Edberg fue contundente a la hora de elegir al mejor jugador de tenis de todos los tiempos: “Federer es muy extraordinario. Él es especial de muchas formas. Roger es el mejor desde mi punto de vista y creo que lo ha probado con estos 19 títulos de Grand Slam y ocho aquí. Siempre vale la pena ir a verle porque sabes que siempre va a realizar tiros increíbles”. Cabe recordar que luego de esas declaraciones, el suizo conquistó el Abierto de Australia 2018 y la sumatorio final de títulos de Grand Slam quedó en 20.

Sus años junto a Roger Federer

Roger Federer tuvo varios entrenadores a lo largo de su historia y entre comienzos de 2014 y fines de 2015 quien lo acompañó en esa función fue nada más y nada menos que Stefan Edberg, uno de sus ídolos de la infancia. Si bien en ese período no ganó títulos de Grand Slam, el sueco potenció su juego de saque y red, el cual fue crucial para el tramo final de la carrera de Su Majestad. Cabe recordar que tras ganar Wimbledon en 2012 pasaron casi cinco años hasta conquistar un nuevo Grand Slam hasta que lo logró en el Abierto de Australia 2017, ese año también se alzó con el título en el All England y repitió en Australia en 2018 para ganar su último Major.

Edberg tuvo una extraordinaria carrera

Suecia supo tener enormes exponentes en las décadas del 70, 80 y 90, entre los que se destacaron Bjorn Borg, Mats Wilander y Stefan Edberg, quien tuvo una trayectoria sobresaliente. Además de ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP, ganó seis títulos de Grand Slam, fue medallista olímpico en tres oportunidades -Oro en Los Ángeles 84 en individuales y Bronce en Seúl 88 tanto en individuales como en dobles- por otro lado, fue campeón de la Copa Davis en cuatro oportunidades.

Edberg levanta el trofeo de campeón de Wimbledon en 1990. (Foto: Getty).

Edberg, el ídolo de Federer

Hace algunas semanas, Roger Federer dialogó con Burna Boy y destacó a sus cinco jugadores preferidos de todos los tiempos: “Yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos. Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos”.

Además, agregó: “Y luego incluyo a Boris Becker. Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía. El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic“. Cabe destacar que Edberg y Becker se vieron las caras en 35 oportunidades entre 1984 y 1996 con una amplia ventaja del alemán en el historial: 25 victorias sobre 10 del sueco.

