Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

En doce palabras, Lionel Messi destacó la relevancia de Djokovic, Federer y Nadal para el tenis

La Pulga enalteció al Big 3 y describió lo importantes que fueron para el crecimiento del deporte mediante la competencia.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi
© GettyLionel Messi

Lionel Messi no suele dar muchas entrevistas y cuando lo hace, generalmente, habla de fútbol, pero en esta oportunidad le dedicó unas palabras a los tres mejores tenistas de todos los tiempos: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

En diálogo con NBC News, Lionel Messi dijo: “Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic, creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Y competir durante tanto tiempo por ser el mejor y estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que sea mucho más fantástico todo”.

Djokovic, Nadal y Federer. (Foto: Getty).

Djokovic, Nadal y Federer. (Foto: Getty).

Messi y el Mundial 2026

¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar en el Mundial y en un buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección. Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami. Ahí veré si realmente puedo estar al 100% y si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección Argentina. Ahí voy a tomar mi decisión”, dijo Lionel Andrés Messi.

Lionel Messi reveló qué tiene que pasar para confirmar su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

ver también

Lionel Messi reveló qué tiene que pasar para confirmar su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

La pulga habló maravillas de Maradona

Lionel Andrés Messi, junto a Diego Armando Maradona, es el futbolista argentino más reconocido de todos los tiempos. La Pulga le dedicó unas emotivas palabras a Pelusa: “Para nosotros, Maradona fue el ídolo mas grande y una fuente de admiración por todo lo que representaba”.

DATOS CLAVE

Lionel Messi dialogó con NBC News sobre su admiración por Djokovic, Federer y Nadal.

Messi evaluará su participación en el Mundial 2026 día a día al iniciar la pretemporada con el Inter Miami.

Publicidad

Messi calificó a Diego Armando Maradona como “el ídolo más grande” y fuente de admiración.

Los 2 mil millones de dólares que hay detrás de la renovación de Lionel Messi: “Es una bendición”

ver también

Los 2 mil millones de dólares que hay detrás de la renovación de Lionel Messi: “Es una bendición”

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”

ver también

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”
Tenis

Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”
Tenis

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”

Mardy Fish eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal
Tenis

Mardy Fish eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo