En doce palabras, Lionel Messi destacó la relevancia de Djokovic, Federer y Nadal para el tenis

Lionel Messi no suele dar muchas entrevistas y cuando lo hace, generalmente, habla de fútbol, pero en esta oportunidad le dedicó unas palabras a los tres mejores tenistas de todos los tiempos: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

En diálogo con NBC News, Lionel Messi dijo: “Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic, creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Y competir durante tanto tiempo por ser el mejor y estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que sea mucho más fantástico todo”.

Djokovic, Nadal y Federer. (Foto: Getty).

Messi y el Mundial 2026

“¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar en el Mundial y en un buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección. Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami. Ahí veré si realmente puedo estar al 100% y si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección Argentina. Ahí voy a tomar mi decisión”, dijo Lionel Andrés Messi.

ver también Lionel Messi reveló qué tiene que pasar para confirmar su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

La pulga habló maravillas de Maradona

Lionel Andrés Messi, junto a Diego Armando Maradona, es el futbolista argentino más reconocido de todos los tiempos. La Pulga le dedicó unas emotivas palabras a Pelusa: “Para nosotros, Maradona fue el ídolo mas grande y una fuente de admiración por todo lo que representaba”.

DATOS CLAVE

Lionel Messi dialogó con NBC News sobre su admiración por Djokovic, Federer y Nadal.

Messi evaluará su participación en el Mundial 2026 día a día al iniciar la pretemporada con el Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

Messi calificó a Diego Armando Maradona como “el ídolo más grande” y fuente de admiración.

ver también Los 2 mil millones de dólares que hay detrás de la renovación de Lionel Messi: “Es una bendición”