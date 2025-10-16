Jugador del Barcelona pide el fichaje de Julián Alvarez a Joan Laporta

Los mensajes de amor que recibe Julián Alvarez desde Barcelona no paran. A todas las informaciones de las últimas horas ya se le suman testimonios concretos por parte de futbolistas de Hansi Flick en la capital de Cataluña. Una de las jóvenes promesas del conjunto culé se anima a pedir de manera formal y sin ningún tipo de escrúpulos la llegada del delantero argentino del Atlético de Madrid. En el verano del año 2026 puede haber novedades más que contundentes.

Marc Bernal habló con Diario ARA y no dudó: “¿Un jugador al que quisiera que Barcelona fichará? Julián Alvarez”. El joven centrocampista del conjunto blaugrana señaló al ex delantero de River Plate o Manchester City como esa hoja de vida que considera que encajaría de lleno en el esquema del equipo de Flick. No es ni mucho menos la primera vez que una voz formal del Camp Nou solicita de manera tajante que se hagan esfuerzos de peso para intentar quedarse con el campeón del mundo en diciembre del año 2022. En Atlético de Madrid por supuesto no quieren saber nada.

El joven volante del club blaugrana se suma a los rumores de una posible oferta por el argentino. Se habla de Julián Alvarez como una obsesión de diferentes miembros de la junta directiva comandada por Joan Laporta e igualmente de una hoja de vida que consideran por el Camp Nou que encajaría de lleno con el nuevo proyecto formado en esta era post Lionel Messi. Las informaciones más cercanas a la directiva apuntan a que como mínimo la operación se tendría que dar en un contexto cercano a los 150 millones de euros.

Todo llega en un contexto donde Robert Lewandowski generó dudas de cara al futuro. Su representante habló a lo largo de las últimas horas y negó cualquier tipo de negociación en marcha para renovar su contrato en Barcelona. Este termina en el verano del año 2026 mientras desde Arabia Saudita se sueña por todo lo alto con quedarse con el punta polaco. Quedaría ahí un hueco donde Julián encajaría de lleno y donde por supuesto se necesitaría una estrella mundial. La economía del equipo de la capital de Cataluña e igualmente las propias valoraciones que haga el argentino sobre su futuro cuando termine la presente campaña terminarán de inclinar la balanza.

Marc Bernal, el jugador del Barcelona que pide el fichaje de Julián Alvarez: GETTY

Recordemos que Julián Alvarez tiene contrato hasta el verano del año 2030 e incluso una cláusula de rescisión para defender los intereses del Atlético de Madrid en esta trama. 500 millones de euros es el precio que ponen desde la capital española por los servicios de un delantero absolutamente capital para los intereses de Diego Pablo Simeone. Las voces puntuales que salen desde la capital de Cataluña ejemplifican al 100% lo que se encuentra en juegos en él recambio generacional que también se hace por el conjunto culé.

Marc Bernal y el duro testimonio de su lesión en Barcelona

Ante Rayo Vallecano Marc Bernal sufrió el primer gran revés de una joven carrera. No son pocos quienes le comparan incluso con la figura de Sergio Busquets en sus inicios por Barcelona. 12 meses después de superar esa rotura de ligamentos cruzados que le sacó de buena parte de la última temporada, ve con optimismo nuevamente el futuro.

Marc Bernal ya ve la luz tras su grave lesión: GETTY

“Ya lo dejé atrás. Diría que la primera noche fue la peor. Fue muy larga. Y después de la operación, también. No puedes andar, no puedes hacer nada. ¡No podía ni cambiarme solo! Es un mes y medio que se hizo muy duro. Gavi ya me había advertido de que esto sucedería: que al principio era muy duro, pero que después, en el campo, corriendo, haciendo ejercicios con pelota…Ya me sentiría una persona capaz“, analizaba en ARA minutos antes de pedir a Julián Alvarez como compañero de equipo.

