Gabriel Boric, presidente de Chile, duro con los hinchas de Independiente: “Nada justifica un linchamiento”

Jornada sumamente triste por lo acontecido en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda y por la Copa Sudamericana. Es que gravísimos hechos de violencia entre ambas parcialidades se apoderaron de la escena y ofrecieron un panorama totalmente desolador.

En medio de ese panorama, quien rompió el silencio y se despachó con publicaciones contundentes por intermedio de sus redes sociales oficiales fue Gabriel Boric, presidente de Chile. La máxima autoridad de dicho país sudamericano repudió todos los hechos de violencia y criticó severamente el “linchamiento” que tuvo lugar.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, comenzó exteriorizando el mencionado Boric por intermedio de su cuenta de X.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, profundizó Boric.

“Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, culminó, criticando de manera clara el violento accionar de los hinchas de Independiente, quienes reaccionaron de manera vehemente cruzando el estadio para hacerse presentes en el sector destinado a la parcialidad visitante, donde quedaba un puñado de fanáticos del equipo chileno.

