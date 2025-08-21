¿Cuándo se juega Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana luego de la suspensión?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido este miércoles en el Estadio Libertadores de América. Con el 1-1 en el marcador, las autoridades decidieron que no se reanude tras los graves incidentes en las tribunas.

Con tantos de Lucas Assadi y Santiago Montiel en los primeros 45 minutos, los equipos empataban y la serie estaba abierta de cara a un segundo tiempo que generaba gran expectativa. Sin embargo, durante el entretiempo se generaron incidentes desde la tribuna que ocupaban los hinchas del club chileno.

Butacas y piedras volaron desde aquel sector hacia los locales. Aunque el complemento llegó a iniciar, las autoridades intentaron desalojar la tribuna visitante, pero la violencia escaló desde allí. Hinchas de Independiente se metieron en aquella popular y se produjeron graves peleas que generaron decenas de heridos.

Conmebol y el equipo arbitral liderado por el uruguayo Gustavo Tejera decretaron luego la suspensión del partido tras más de una hora de espera. Posteriormente, el organismo sudamericano confirmó la ‘cancelación’ del compromiso a través de sus redes sociales.

¿Cuándo se reanuda Independiente vs. Universidad de Chile?

“Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile”, anunció el organismo, que deja abierta la ventana a que la llave quede vacante por los graves incidentes provocados por los hinchas de ambos clubes. Las próximas horas serán clave para conocer la resolución definitiva y las sanciones para cada institución.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, la cuenta oficial de Universidad de Chile confirmó que el partido no se completará: “El partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL”.

ver también Todos los videos de los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana