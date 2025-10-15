Michael Morales vuelve a la UFC: Rival confirmado, canal y fecha para ver la pelea

Michael Morales ya tiene fecha para volver al octágono más famoso del mundo en la UFC. El peleador ecuatoriano regresará el próximo 15 de noviembre para enfrentarse a Sean Brady, en lo que será la pelea más importante de toda su carrera en la compañía.

Morales se estará enfrentando al número 2 del mundo en el Peso Wélter, en lo que será la gran presentación del ecuatoriano es las aspiraciones de pelear el campeonato. La pelea formará parte de la cartelera estelar en la próxima edición de la UFC 322.

Este combate puede ser clave para Michael Morales y en caso de ganarlo meterlo en el top 5 o top 3 del mundo en esta categoría. De ahí que, sea la pelea más importante para el tricolor desde que aterrizó en este mundo y la UFC hace más de 2 años.

Por otro lado, también es una lucha que llama la atención en toda la UFC, ya que está enfrentando a dos de los mejores registros de la compañía. Morales llega con una espectacular racha de 18 y 0, mientras que Brady tiene una marca de 18 y 1.

Michael Morales va camino a ser el segundo ecuatoriano que compita por un campeonato en la UFC, el primero fue ‘Chito’ Vera, aunque el histórico peleador no se pudo llevar el campeonato. Ahora Morales lleva uno de los mejores performances que se han visto en la compañía.

El increíble récord de Michael Morales en la UFC

Michael Morales tiene actualmente en la UFC 6 victorias y 0 derrotas. Pero en toda su carrera en la MMA, ya lleva 18 victorias en total y 0 derrotas. Asimismo, el ecuatoriano lleva 13 victorias por nocaut, y ha terminado a sus rivales en 9 ocasiones diferentes.

¿Qué canal pasará la pelea de Michael Morales?

La pelea de Michael Morales se podrá ver en la UFC 322 por el plan Premium de Disney+.