Dice que Ecuador está en su corazón pero la fortuna que pidió Gustavo Alfaro

El partido entre la Selección de Ecuador y Paraguay tiene el ingrediente extra de que enfrente estará Gustavo Alfaro, DT argentino que nos clasificó a la Copa del Mundo en el 2022. Otra vez recordó con agradecimiento su paso por la Tri, pero al mismo tiempo otros recordaron los millones que exigió.

Tras Qatar 2022, la FEF quiso renovar al DT argentino pero reportan que Alfaro pidió un salario cercano a los 4 millones de dólares al año, cifra impagable para la Selección de Ecuador. Se conoce que desde la Tri le acercaron una oferta que incluía un aumento salarial.

No fue el único episodio que tuvieron Gustavo Alfaro y la FEF, poco después el argentino puso una demanda de más de 3 millones de dólares ante la FIFA. Al final, la FEF salió favorable y tendrán que pagar valores pendientes mayores a los 2 millones.

En la visita a Ecuador se vio que los jugadores guardan buen recuerdo del DT argentino, pero en rueda de prensa lanzó: “Las ingratitudes pegan fuerte. Tener que irnos de un lugar, como me tuve que ir de Ecuador, porque no nos cumplieron, me dolió. Un duelo de 11 meses y tener que ser valiente para callarse la boca y no decir nada, es para asuntar todo por adentro”.

Gustavo Alfaro recibido con abrazos por jugadores de Ecuador. Foto: Getty.

“Siempre va a ser difícil para mí, pero les queremos ganar. Eso no quita en lo absoluto el sentimiento que tengo por ellos y por el país, que me dio una demostración de cariño y amor tan grande, que yo no sé si merezco tanto”, amplió.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Ecuador comenzará desde las 18H30 (Ecuador). Hay diferentes canales para seguir el partido.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros: